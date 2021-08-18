CHP'li Karaca: Zindaşti’nin iş takipçisi Aliye Uzun'u Cumhurbaşkanı yemin törenine kim, hangi gerekçeyle çağırdı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AKP'li Burhan Kuzu ile uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi tanıştırdığı öne sürülen Aliye Uzun'un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018 'de TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenine çağırıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Karaca, “Aliye Uzun’u, Cumhurbaşkanı yemin törenine kim, hangi gerekçeyle çağırdı" diye sordu.

Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Karaca, Oktay ve Şentop’a, "Burhan Kuzu’nun yargıya talimat vererek tahliye ettirdiği uyuşturucu baronu Zindaşti’nin iş takipçisi Aliye Uzun’u, TBMM’ye 2018’de Cumhurbaşkanı yemin törenine kim, hangi gerekçeyle çağırdı" diye sordu.

Karaca, önergesi ile ilgili şunları söyledi:

"Uyuşturucu baronu Zindaşti, Saray'ın Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu ve Aliye Uzun üçgeni diye düşünürken bunun, matematiğin iflas ettiği, tüm geometri şekillerini aşan çok kenarlı, girift, karanlık ilişkiler ağı ortaya çıktı. Uzun, Zindaşti'nin danışmanı, başka kirli işlerini yürüten kadın. 24 Temmuz genel seçimlerinden sonra, AKP Genel Başkanı'nın Meclis'teki yemin törenine resmi davetiyeyle bu kirli ilişkiler ağının ortasındaki Aliye Uzun resmi olarak davet edilmiş. Aliye Uzun'u TBMM'deki resmi törene kim, hangi sıfatla davet etti? Sorumuzun yanıtı tüm milletimizle paylaşılmalı; bu kirli ilişkiler ağı, bir an önce gerçekler ortaya çıkarılarak çözülmelidir."

Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası ismi yeniden gündeme gelen Aliye Uzun, geçen yıl yaşamını yitiren Burhan Kuzu'yu İranlı Naci Şerifi Zindaşti ile tanıştırdığını söylemiş; Zindaşti'nin Türk vatandaşı olması için aracılık yaptığı iddiasını ise reddetmişti. (ANKA)

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