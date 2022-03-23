CHP'li Karabat: Türkiye’de pahalılık varken, sadece ihracat rakamları artsın diye hayvansal ürünler iç piyasaya uygun fiyata verilmek yerine yurt dışına satıldı

Son olarak Et ve Süt Kurumu'nun yaklaşık yüzde 50 zam yaptığı et fiyatlarının artış nedeniyle ilgili yeni iddialarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Türkiye’de pahalılık varken, sadece ihracat rakamları artsın diye hayvansal ürünler iç piyasaya uygun fiyata verilmek yerine yurtdışına satıldı.

Biz ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek sanayi ürünleri ihracatının olması gerektiğini söylüyor ve bu alanda projeler geliştiriyoruz. Ancak AKP vatandaş yeterli beslenemezken kısıtlı gıda ürünlerimizi ihraç ediyor." görüşünü savundu.

Dün Twitter hesabından "Katar'a hayvanlar böyle satılıyor" iddialarını bugün de sürdüren Karabat şu açıklamaları yaptı:

"1) Katar’a 2.5 milyon küçükbaş hayvan nasıl satıldı?

Bunların bir kısmı canlı olarak Katar’a gönderildi, halen de gönderiliyor. Bir kısmı da burada kesilip karkas hale getirilip gönderiliyor.

Şimdi başka bir veriyi burada ilk kez açıklayalım.

2) Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, kesilmiş hayvandan yapılan “hayvansal ürün” ihracatı Ocak-Şubat 2022 aylarında 216 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 321 oranında arttı. Geçen yıl 51 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı!

3) Ama esas bomba rakam 2021’in Aralık ayına ait. Tek bir ayda 130 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı yapmışız.

2020’nin Aralık ayında bu rakam sadece 29 milyon dolardı.

4) Aralık, Ocak, Şubat aylarında hem canlı, hem de kesilmiş olarak yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 90 milyon dolardı.

5) 2021’in tamamında yapılan hayvansal ürün ihracatı 1 milyar 219 milyon dolar!

2020’de bu rakam 318 milyon dolardı.

Canlı hayvan ihracatı 2021’de 107 milyon dolar, 2020’de 38 milyon dolardı.

6) Bu veriler bize neyi gösteriyor?

Türkiye’de pahalılık varken, sadece ihracat rakamları artsın diye hayvansal ürünler iç piyasaya uygun fiyata verilmek yerine yurtdışına satıldı.

7) Biz ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek sanayi ürünleri ihracatının olması gerektiğini söylüyor ve bu alanda projeler geliştiriyoruz. Ancak AKP vatandaş yeterli beslenemezken kısıtlı gıda ürünlerimizi ihraç ediyor.

Takdir kamuoyunun.