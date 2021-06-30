CHP'li Karabat'tan MKE'nin şirketleşmesine tepki: AKP'nin derdi belli; kanunu, mevzuatı kaldıralım istediğimiz gibi hareket edelim diyor

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin olarak, "AKP'nin derdi belli, kanunu, mevzuatı kendilerine engel görüyor, kanunu, mevzuatı kaldıralım istediğimiz gibi hareket edelim diyor” açıklamasını yaptı.

Karabat, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada MKE'nin şirketleşmesi konusuna değindi.

CHP'li Karabat, “Diyorsunuz ki 'MKE uluslararası boyutta rekabet etsin' insanın aklına şunu sormak geliyor, 19 yıldır neredeydiniz? 19 Yılda sadece yabancı dil bilen 2 kişi olduğunu bilmiyor muydunuz? AKP'nin derdi belli, kanunu, mevzuatı kendilerine engel görüyor, kanunu, mevzuatı kaldıralım istediğimiz gibi hareket edelim diyor” ifadelerini kullandı

"Mevzuat engellerini aşalım' demek ne demek"

Karabat, MKE'nin yaptığı kar oranlarını açıklarken MKE'nin stratejik konumuna değindi.

Karabat konuşmasında “ Şimdi MKE'nin kar oranlarına bakalım 2019 yılında 695 milyon, 2020 yılında

926 milyon ve son yılda ise 1.220 milyar kar açıklamış bir kurumdan bahsediyoruz, kar kısmını bir kenara bırakalım burası bir kamu kuruluşudur, kar olayı her zaman göz önünde bulundurulmaz, kamu yararı gözlenir, MKE stratejik bir kuruluştur, kusura bakmayın sizin gerekçeleriniz geçerli değil. Mevzuat engellerini aşalım demek ne demek MKE stratejik kuruluştur, kamu yararı önemlidir” dedi

"FETÖ'ye kozmik odayı açanlar burayı kimlere açacak?"

Karabat konuşmasında MKE'nin güvenlik konusundaki önemine dikkat çekerken, “MKE güvenlik konusunda önemli bir kurumumuzdur, stratejik bir kurumdur, FETÖ'ye kozmik odayı açanlar burayı hangi damadın elini kolunu sallayarak gezdiği bir yer yapacak acaba? MKE'nin kozmik odasını, önemli bilgilerini kimlere açacak bunu da sormak lazım” ifadelerin kullandı

"Ergenekon'un savcısız diye orduyu itibarsızlaştırmaya çalıştınız"

Karabat konuşmasının devamında MKE'nin TSK ve Mehmetçik için ne denli önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:

'Biz Ergenekon savcısıyız' diye bir orduyu itibarsızlaştırmaya çalıştınız, MKE'yi özelleştirmeye çalışmak da Türk Ordusunu itibarsızlaştırma operasyonudur. MKE, Mehmetçiğin kurşunu demek sizler Mehmetçiği kurşunsuz hale getirmek istiyorsunuz. Tabi sizin için önemli olan 'muhalefet edene' sıkabileceğiniz biber gazınızın olması, depolarınızın biber gazıyla dolu olması yeterli, Mehmetçik kurşunsuz kalsın sizin için sorun değil”

"AKP özelleştirme konusunda sabıkalıdır"

Karabat konuşmasının son bölümünde AKP'nin MKE'yi özelleştirme gerekçelerinin inandırıcı olmadığına değinirken “Siz özelleştirme konusunda sabıkalısınız her şeyi sattınız, iktidara geldiğiniz günden beri 309 milyon metrekare vatan toprağı sattınız size nasıl güvenelim? Devlet için önemli bir çok kurumu sattınız. Şu konuyu net olarak ifade edeyim MKE'nin garantörü biziz, MKE'nin garantörü CHP'dir ve bu kurum özelleştirilmeyecek." dedi.

"Bir orduyu yok etmeye çalışanlar başka ordu yarattı"

Karabat konuşmasında sona eren 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve 'İşten Çıkarma Yasakları'nın sona ermesiyle işsizlik rakamlarının artacağına dikkat çekerek “Bir orduyu yok edenler başka bir ordu yaratıyor, işsizlik ordusu, bugünden itibaren yüz binlerce vatandaş kuvvetle muhtemel on milyon işsizlik ordusuna katılacak. Vatandaş aş derdinde siz AŞ derdindesiniz” ifadelerini kullandı.

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