CHP'li Kaftancıoğlu: İstanbul'da 170 bin öğrenci hangi koşullarda eğitime başlayacak, çaresizlikten ağlayan okul müdürlerimiz var

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan, Sibel Özdemir, Yüksel Mansur Kılınç, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, 39 ilçe başkanı, il Yöneticileri, ilçe Eğitim Sekreterleri ve partililer ile birlikte Bayrampaşa Cevatpaşa Ortaokulu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kaftancıoğlu, ‘’Eğitim Hakkı en temel insan haklarından biri olarak kabul edilen sosyal bir haktır. Devletin ve devleti yönetenlerin bu hakkın gerçekleştirilmesi için yükümlülükleri vardır. Eğitim hakkının tanınması ve teminat altına alınması yetmez, devletin bu hakkın kullanımını garanti edecek diğer koşulları sağlamakla da yükümlülükleri vardır. "Okullar açılacak mı?" sorusunu tartışmak da bu nedenle hatalıdır. Online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı gerçeğinden yola çıkarsak okullar açılmalı - ki pazartesi günü açılıyor- bundan büyük mutluluk duyuyoruz ve açık kalmasını sürekli kılmak için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için hijyen başta olmak üzere birçok okulun koşullarının sağlanmış olması gerekli. Bütün öğrencilerimizin eğitime erişimlerinin eşit sağlanmasıyla eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin de önüne ancak geçebiliriz.’’ dedi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

‘’ İstanbul’da bir ay boyunca 3 ayaklı kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu ayaklardan birincisi il başkanlığı eğitim komisyonu olarak konunun uzmanlarıyla, eğitim konusunda uzman akademisyenlerle veli dernekleri sendika temsilcileriyle birebir görüşmeler, toplantılar ve bilimsel okumalar yapıldı. Çalışmamızın ikinci ayağında ise eş zamanlı olarak İstanbul’un 39 ilçesinde ilçe başkanlarımız ve ilçe eğitim sekreterlerimizin koordinasyonunda ilçe mahalle birim sorumlularımız ve üyelerimiz ile birlikte ilçelerinde bulunan okulları ziyaret ettiler. Okulların fiziki koşullarına dair yerinde gözlem ve tespit yaptılar. Okul müdürleriyle, öğretmenlerle, velilerle,, okul temizlik personelleriyle-bulabildikleri-, kantinci esnafıyla-ulaşabildikleri- ve birkaç ilçede ilçe milli eğitim müdürleriyle görüşerek notlar aldılar. Bu çalışmada 39 ilçede yaklaşık 4.000 okula birebir gidilerek yerinde tespit ve gözlem yapıldı ve yine yaklaşık 12.000 eğitimci, yönetici, okul çalışanı ve veli ile görüşüldü. Bu tespit ve görüşme notları sonrasında il başkanlığımıza raporlandı. Çalışmamızın üçüncü ayasında ise İstanbul’da yaşayan lise ve altı okul çağında çocuğu bulunan 1067 veli ile %95 güven aralığında %3 hata payı bir kamuoyu araştırması yaptırdık.’’ dedi.

"170 bin öğrenci hangi koşullarda eğitime başlayacak?"

Eğitim çağındaki öğrenci sayısı olarak İstanbul’un en fazla sayıyı barındırdığını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ifadeleri kullandı:

‘’İstanbul’da ilk ve orta öğretim düzeyinde 3 milyonun üzerinde öğrencimizin 7 binin üzerinde okulda, 170 bin civarında öğretmen tarafından eğitim aldığını söyleyebiliriz ve bu kadar öğrenci hangi koşullarda yüz yüze eğitime başlayacak? 2019 yılına kadar MEB resmi sayfalarından ulaşabildiğimiz birçok veriye 2019 yılından itibaren ne yazık ki ulaşamıyoruz. MEB de artık vatandaşın, bizlerin bilmesi gereken verileri resmi olarak paylaşmıyor. Umarım bizlerin ulaşamadıkları verilere kendileri hâkimdir.’’ dedi.

"Yetkililer okul müdürlerini ve öğrencilerini ziyaret edip acı gerçekleri görsünler"

Pandemi koşulları ve sosyal mesafeye uygun olarak ek dersliklerin MEB tarafından oluşturulmadığını ve oluşturulması için yeterli imkanın sağlanmadığını belirten Kaftancıoğlu şunları kaydetti, ‘’ Yeni ek derslikler oluşturuldu mu? Bakıyoruz müdürlerimiz çabalıyor. Öğretmenlerimiz çaresiz çabalıyor, velilerimiz kaygılı. Ek derslikler oluşturulamadığı için Sancaktepe Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu’nun 1-H sınıfını lütfen gidin gazeteciler sorun. Kaç kişi? Bu çocuklar kaç m2 sınıfta kaç kişi eğitim görecekler öğrenin. 49 kişi. Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimde 49 kişi. Sadece Sancaktepe Ahmet Keleşoğlu İlkokulu 1-H sınıfında değil, İstanbul’un bütün okullarında genel olarak sınıflar 30 kişinin üzerinde, 40 kişinin üzerinde olan sınıf mevcutları var. İdelaller metninde yazmışsın 1,5 metre öğrenciler arası sosyal mesafe koyacaksın demişsin. Nasıl yapılsın? Yapılamıyor. Çünkü sadece söylemişsin, yapılması için gerekli koşulları oluşturmamışsın, takip etmiyorsun, oturduğun yerden haydi okulları denetleyemiyorsun öyle bir umurun yok ama bari Milli Eğitim Bakanı bari yetkililer okul müdürlerini, öğrencileri bir ziyaret etsinler de acı gerçeklerini görsünler diyorum.’’ şeklinde konuştu.

"Çaresizlikten ağlayan okul müdürlerimiz var"

Yüz yüze eğitim online eğitime alternatif değilken pandemi gerçekliğinde yüz yüze eğitime hazırlanmak için bir planlama programlama ve takdir edersiniz ki bir ek bütçe şart. MEB’e sormak lazım. Yüz yüze eğitim için ne kadar ek bütçe ayırdınız? Biz bilmiyoruz. Madem bize söylemiyorsunuz ama bunu en azından müdürlerimize okul yöneticilerimize söyleyin ki müdürlerimiz çaresiz, bir şey yapmak için çabalayan ve yalnız hissetmesinler. Bu görüşmeler sırasında çaresizlikten ne yapacağını bilememezlikten ve iyi niyetten ağlayan okul müdürlerimiz var.’

"Somali'ye yardım ederken para var"

‘’2018- 19 yıllarında Istanbul'da 15 tane oku deprem nedeniyle yıkım kararı yada tadilat kararı alınmıştı. Bizzat Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Müdürü, ‘’bir sonraki öğretim yılında bu okulları yapacağız. Yeniden eğitime açacağız ya da yıkacağız, yenisini yapacağız’’ diye söz vermişti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün belgesi geldi. Bu15 okulun devlet, kamulaştırma bedelini ödeyemediği için Somali'ye yardım ederken para var. Okulların kamulaştırma bedelini ödeyemediği için aynen okullar duruyor. Ne yapılmış, ne tadilat yapılmış ne de yerine yenisi eklenmiş.’’

Kaftancıoğlu, basın açıklamasının yapıldığı Bayrampaşa Cevat Paşa Ortaokulu'nda çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü basın açıklamamızın ilk olumlu sonucunu an itibariyle görmüş bulunmaktayız Önünde basın açıklaması gerçekleştirdiğimiz ve 2 gün önceki fotoğraflarını paylaştığımız Bayrampaşa Cevat Paşa Ortaokuluna an itibariyle gelen ekiplerle çalışma başlatılmıştır. Teşekkür ederiz.." ifadesini kullandı.