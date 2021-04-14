CHP'li kadın milletvekilleri: Ülkemizi, İstanbul Sözleşmesi'nden çeken iradeye boyun eğmeyeceğiz

CHP milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Aysu Bankoğlu, Burcu Köksal, Candan Yüceer, Gülizar Biçer Karaca, Gülizar Emecan, Jale Nur Süllü ve Suzan Şahin, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” maskesiyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Vekiller “Hukuk ve millet iradesini ayaklar altına alarak; ülkemizi, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çeken iradeye boyun eğmeyeceğiz” dedi.

"20 Mart kadınların kara miladı"

ANKA'da yer alan habere göre, 20 Mart tarihinin kara bir milat olduğunu vurgulayan Hancıoğlu, "Bu tarih; kadınları şiddetten, istismardan korumak amacıyla imzalanmış olan bir uluslararası anlaşmadan. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin tek taraflı olarak çekildiği ve bu yapılırken de millet iradesinin ayaklar altına alındığı tarihtir” diye konuştu. Hancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi için söylenen “Türk toplumun yapısını bozuyor” ifadeleri için “Siyaset yapan kadınlara ‘evine dön’ diyen zihniyetin safsataları” değerlendirmesini yaptı.

"Türk toplumunun yapısını bozuyor"

Hancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi, dünyanın dört bir yanında varoluş mücadelesi veren kadınlar için tarihi bir kazanımdır. Fakat bu sözleşme; ulusumuzun kadınları açısından çok daha değerli ve çok daha özel bir anlam taşımaktadır. Haklarımız, kazanımlarımız birer birer gasp edilirken bu duruma seyirci kalmayacağız, saldırıları sineye çekmeyeceğiz. Hukuk ve millet iradesini ayaklar altına alarak; ülkemizi, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çeken iradeye boyun eğmeyeceğiz… Milletin iradesi yok sayılarak, Anayasa ve evrensel hukuk normları ayaklar altına alınarak, daha da vahim olanı kadınların yaşam hakkı ellerinden alınarak İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshini tanımayacağız.”