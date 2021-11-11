CHP'li İlgezdi: Veremle mücadele sekteye uğruyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, verem tedavisinde kullanılan solüsyonun raf ömrünün 24 aydan 36 aya çıkartılmasına tepki göstererek, “Solüsyonun ışık ve ısıya dayanıksız olduğu bilinmekte ama buna karşın böyle bir kararın alınması çok ciddi riskler barındırıyor. Veremle mücadele sekteye uğruyor.” dedi.

İlgezdi, veremle mücadele konusunda verilerin açıklanmamasına ve tedavide kullanılan solüsyonun raf ömrünün uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

"Verem tedavisinde kullanılan solüsyon elde kalmayınca raf ömrünü uzattılar"

“Elde son kullanma tarihi geçmeyen solüsyon kalmayınca, yenilerinin ithal edilmesi yerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmî yazı ile kişinin verem basiliyle karşılaşıp karşılaşmadığını anlayabilmek için kullanılan PPD Tüberkülin (5TÜ) solüsyonunun 24 aylık raf ömrünü 36 aya çıkardı. Uzmanlara göre ısı ve ışığa dayanıksız bir solüsyonun son kullanma tarihini uzatmak verem mikrobunu yakalamasına engel olma riskini barındırıyor.

Pandemi sırasında Sağlık Bakanlığı'nın yönetsel zaafları her geçen gün pandemi yönetimi dışındaki yeni bir sorunu da gündeme getiriyor. Şimdi de kişinin verem basiliyle karşılaşıp karşılaşmadığını anlayabilmek için kullanılan ve raf ömrü 24 ay olan Tüberkülin solüsyonunun raf ömrünün 36 aya çıkartılması var. Solüsyonun ışık ve ısıya dayanıksız olduğu bilinmekte ama buna karşın böyle bir kararın alınması çok ciddi riskler barındırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyada 2020 yılında veremden ölenlerin sayısı yaklaşık 1,5 milyon olarak açıklandı. Ülkemizde ise TÜİK 2020 ölüm istatistikleri ve Sağlık Bakanlığı 2020 sağlık istatistikleri ısrarla açıklanmadı. O yüzden kaç kişinin veremden öldüğünü, kaç kişinin verem tanısı konulduğunu, ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı bilemiyoruz.” (ANKA)