CHP'li İlgezdi: Sağlık alanındaki iş kazaları pandemi döneminde yüzde 37 arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı ‘Pandeminin İlk Yılında İnsan Sağlığı Hizmetlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Raporu’na göre, sağlık alanındaki iş kazaları pandemi döneminde yüzde 37 arttı. 2020 yılında 18 bin 840 iş kazası meydana gelirken 2020’de 316 bin sağlıkçı, “Geçici iş göremezlik ödeneği” için başvuru yaptı.

İlgezdi'nin hazırladığı Pandeminin İlk Yılında İnsan Sağlığı Hizmetlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Raporu’nda yer alan tespitler şöyle:

“2020’de Türkiye genelinde iş kazaları bir önceki yıla göre yüzde 9 azalırken insan sağlığı hizmetlerinde yüzde 37 arttı. 18 bin 840 iş kazası meydana geldi. 2015-2020 yılları arasında meydana gelen toplam 57 bin 439 iş kazasının yüzde 33’ü ise pandeminin ilk yılında kayıt altına alındı.

Geçici iş göremezlik ödeneğine neden olan hastalık sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 157 arttı.

"Sağlık sektöründe iş kazaları yüzde 37 arttı"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre; pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020’de insan sağlığı hizmetleri alanında görev yapan yalnızca 119 sağlık çalışanı meslek hastalığına yakalanmış. 2020 yılında Türkiye genelindeki tüm iş kollarından toplam 151 sigortalının meslek hastalığına yakalandığını göz önüne alırsak hastalananların yüzde 79’u insan sağlığı hizmetlerinde çalışıyordu. Meslek hastalığına yakalanarak ölen herhangi bir sigortalı kaydı yok.

SGK kayıtlarına göre; 2020 yılında meydana gelen iş kazaları bir önceki yıla yüzde 9 azaldı. Ancak SGK kayıtları incelendiğinde, insan sağlığı hizmetlerinde yaşanan iş kazalarının 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 37 arttığı görülüyor.

"1 kasım itibariyle 491 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi"

Hastane hizmetleri, tıp ve dişçilik gibi insan sağlığı ile ilgili hizmet kollarında 2019 yılında toplam 13 bin 773 iş kazası meydana gelirken bu sayı 2020 yılında 18 bin 840’a yükselmiş.

SGK verilerine göre; 2015-2020 yılları arasında İnsan Sağlığı Hizmetleri iş kolunda çalışan sigortalılardan yalnızca 135’i meslek hastalığına yakalanmış. Meslek hastalığına yakalanan sigortalıların yüzde 88’ini, 2020 yılında kayıt altına alınanlar oluşturuyor.

1 Kasım itibariyle 491 sağlık çalışanının pandemi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülürse hükümetin Covid-19’u neden meslek hastalığı olarak kabul etmediği de daha net anlaşılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bakacak olursak 2020’de meslek hastalığı nedeniyle Türkiye genelinde tüm iş kollarında hayatını kaybeden kişi sayı yalnızca 5. SGK’nın makyajlı verilerine göre bile pandemide meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ini insan sağlığı hizmetlerinde çalışanlar oluşturuyordu."

"Geçici iş göremezlik ödeneği başvuruları arttı"

Raporda, iş kazası ve hastalık gibi durumlarda kurumlar tarafından çalışanlara verilen geçici iş göremezlik ödeneği başvurularının pandemiden sonra arttığı belirtildi. Raporda şu bilgiler verildi:

“2015 yılında geçici iş göremezlik ödeneğine neden olan hastalık sayısı 59 bin 884. 2020 yılında yüzde 428 artışla 316 bin 381’e çıkmış. 2019 yılında bu sayı 123 bin 219’du. Başka bir ifadeyle sadece son bir yılda geçici iş göremezlik ödeneğine neden olan hastalık sayısında yaşanan artış yüzde 157 olmuş.

2015-2020 yılları arasında sağlık hizmetleri alanında yapılan 723 bin 126 başvurunun yüzde 44’ü pandeminin ilk yılında yapıldı.”

"Kendi bakanının sesini duymayan bir saray yönetimi var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “koronavirüs'ün meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiğimiz meslektaşlarımın da şehit sayılmasından memnuniyet duyarım” sözlerini hatırlatan İlgezdi, “Üzerinden 19 ay geçti. Oysa karşımızda kendi bakanının bile sesini duymayan bir saray yönetimi var” dedi.

İlgezdi, sağlık çalışanlarının, Koronavirüs'ün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarının şehit sayılmasını, kendilerine pandemi boyunca her yıl için 120 gün yıpranma payı verilmesini talep ettiklerini ifade etti.