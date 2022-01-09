CHP’li İlgezdi: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2.Cumhurbaşkanı İnönü’yü sansürlüyor dünya da böyle bir durum ilk defa oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anmak için vereceği konserin afişlerinden İnönü'nün isminin çıkarıldığını belirterek, "CSO Cumhurbaşkanı’nı sansürlüyor, dünyada böyle bir durum ilk defa oluyor" dedi.

CHP'nin halkla ilişkiler, sağlık, kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, CSO’nun 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anmak için 22 Ocak 2022 tarihinde vereceği konserin afişlerinden İnönü'nün isminin çıkarıldığını öne sürdü.

Reinhard Goebel'in yöneteceği ve solistinin Mor Biron olacağı konserin afişlerinden İnönü’nün isminin çıkarılması kararını verenlerin derhal istifa etmesi gerektiği belirten İlgezdi, "CSO Cumhurbaşkanı’nı sansürlüyor, dünyada böyle bir durum ilk defa oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren İlgezdi, Ersoy’a, “İnönü’yü anma konseri olarak planlanan Şef Goebel’in konserinden 2. Cumhurbaşkanı'mızın isminin çıkarılmasını kim, hangi gerekçe ile istemiştir” diye sordu. (ANKA)