CHP’li İlgezdi: 21 ildeki Mart 2020 ile Ağustos 2021 arasında salgın hastalıktan ölen sayısı, bakanlığın tüm ülkede açıkladığından 8 bin 87 fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi CHP’li 11 Büyükşehir ve 10 İl belediyesinin mart 2020’den itibaren ölüm verilerini inceleyerek, 21 ildeki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı toplam ölüm sayısında fazla olduğunu ortaya çıkardı. İlgezdi, bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın tüm verilerinden şüphe edilmesi gerektiğini söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İlgezdi, “11 büyükşehir belediyemizin ve 10 il belediyemizin ölüm rakamlarını değerlendirdiğimizde, Mart 2020-Ağustos 2021 arası toplam 64 bin 797 kişi bulaşıcı hastalık, Covid-19’dan vefat etmiş durumda. Sağlık Bakanlığı ise aynı dönemde tüm Türkiye’deki vefat sayısını 56 bin 710 olarak açıklıyor. 21 ildeki oran 81 ildeki ölüm oranından nasıl 8 bin 87 fazla olabiliyor?” diye sordu.

Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 21 belediyenin toplam nüfusunun 40 milyon 782 bin 144, Türkiye’nin toplam nüfusunun ise 83 milyon 614 bin 362 olduğunu vurgulayarak, “Belediyelerdeki ölüm rakamlarını bir projeksiyonla tüm ülkeye uyguladığımız zaman 132 bin 851 kişinin bulaşıcı hastalıklar nedeniyle vefat etmiş olabileceği sonucu çıkmaktadır. Salgının başından beri şeffaflıktan uzak olan bakanlık verileri daha da güvenilmez oldu” dedi.

CHP’li İlgezdi, CHP tarafından yönetilen 21 mart 2020- Ağustos 2021 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık ölüm hızı hesaplandığında, milyon kişide en yüksek bulaşıcı hastalık ölüm hızının sırasıyla Tekirdağ, Bolu, Kırşehir ve İstanbul’da olduğunu belirterek, “Yirmi bir ilimizden alınan verilere göre pandeminin ölümler açısından üç ilde Sağlık Bakanı tarafından Türkiye’nin Vuhan’ı diye nitelenen İstanbul’dan bile daha fazla etkili olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.