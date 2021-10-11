CHP’li Hakverdi, Pandora belgeleri için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, uluslararası kamuoyunda büyük etki yaratan Pandora belgelerinde Türkiye’den ismi geçenlerin ve yaptıkları usulsüzlüklerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırladı.

Ali Haydar Hakverdi, yaptığı yazılı açıklamada, 117 ülkede 600'den fazla gazeteci tarafından 14 farklı kaynaktan edinilen belgelerin aylarca incelendikten sonra ‘Pandora Belgeleri’ ismiyle açıklanmaya başlandığını belirtti. Hakverdi, “Basına yansıyan bilgilere göre bu belgeler, dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediklerini, vergiden nasıl kaçındıklarını, bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını göstermektedir ve yaklaşık 12 milyona yakın belgeden oluşmaktadır. Pandora belgelerinde 6,4 milyon doküman, 3 milyona yakın resim, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon Excel tablosu bulunduğu açıklanmış ve bu belgeler dünyanın gündemine oturmuştur” dedi.

Belgeler nedeniyle 8 ülkenin soruşturma başlatacağını açıkladığını anımsatan Hakverdi, önergesinde şunları kaydetti:

"Türkiye’den 220 kişi"

“Türkiye’deki 220 ismin de belgelerde yer aldığı açıklanmış; açıklanan isimlerin önemli bir bölümünün, hazine ve döviz garantili davet usulüyle verilen kamu ihaleleriyle kamu-özel iş birliği projelerinden, kamu bankalarının milyarlarca dolarlık kredilerinden faydalanan iktidara yakın medya patronları ve müteahhitler olduğu görülmüştür.

Belgelerin açıklanmasından hemen sonra en az 8 ülkede soruşturulma başlatılacağı duyurulmuş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. Ne yazık ki bu konuda ülkemizde hala bir soruşturma başlatılmamış ve iktidar kanadından bir açıklama yapılmamış olması, ülkemizi dünyada her geçen gün daha da zor durumda bırakmakta ve Türkiye adaletine ve demokrasisine kalmayan güveni daha da dibe çekmektedir.

"Usulsüzlükler belirlenmeli, hukuki işlemler başlatılmalı"

Dünya kamuoyunun gündemine oturan ve birçok ülkede soruşturulmaya başlanan belgelerde adı geçen ve sayısı 220 olarak açıklanan isimlerin tespit edilmesi, iddiaların, yapılan usulsüzlüklerin ve kaçırılan vergilerin boyutlarının araştırılarak sorumlulara gerekli hukuki işlemlerin yapılmasının önü açılmalıdır.”