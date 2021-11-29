CHP'li Gürer: Vatandaş, elinde reçete ile eczane eczane geziyor ama aradığı ilacı bulamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz kurlarındaki aşırı artış ülkemizde yarattığı ilaç sorununun giderek büyüdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın, yurtdışından temin edilen ilaç ve ilaç hammaddeleri için 1 Euro karşılığında 4.57 TL olarak kabul ettiğini anımsatan Gürer, bugün Euro’nun 14 liraya yaklaşmasıyla, yabancı firmaların artık sabit kur olan 4.57 TL’den ülkemize ilaç göndermemeye başladığını, bu nedenle de yüzlerce ilaca ulaşılamadığını belirtti.

Gürer, “Kasım ayının başında, Türk Eczacılar Birliği’nin rapora göre 645 ilaç için ulaşım sorunu vardı. Bugün ulaşılamayan ilaç sayısının arttığı tahmin ediliyor. Bu durum vatandaş ile eczacıyı karşı karşıya getiriyor. Eczacılar 'Bir an önce çözüm bulunsun. Vatandaşla biz karşı karşıya kalıyoruz' diye dert yanıyorlar “dedi.

Genel olarak mevsimse hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara ulaşılamadığının belirlendiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Eczacılarla görüştüm. Diyabet, tansiyon, grip, soğuk algınlığı, ağrı kesiciler ve hemen hemen her hastalık grubuna ait ilaçların çoğunluğunun bulunamadığı söylediler. Reçete var ilaç yok. Bakanlık açıklama yapmalıdır.” diye konuştu. Gürer, özelliklede çocuk şurupları, antibiyotikler ve ateş düşürücü şuruplarda sorun yandığını aktardı.

Gürer şu ifadeleri kullandı:

“Eczacılar, önceleri olmayan ilaçların yerine, aynı etkiye sahip olan muadillerini veriyordum. Şu anda muadil ilaçların da bulunmadığı yönündeki sıkıntılar bizlere ulaştırılıyor.Vatandaş, elinde reçete ile eczane eczane geziyor ama aradığı ilacı bulamıyor”

“Bize ulaşan bilgilere göre, ilaç bulamayan vatandaş ‘olmayan ilacı neden yazdı’ diye eczacı ile tartışıyor. İlaçlar stoklanıyor’ diye eczacılara tepki gösteriyor. Olmayan ilacı doktor niye yazıyor diyor. Hastası olan çözüm arıyor. İlaç bulamıyor. Olacak iş mi? Günlerdir kamuoyuna sorun yansıyor. Bakanlık vatandaşa açıklama yapmalı, hastane şiddeti eczaneye sıçramak üzere, çözüm getirilmesi şart ”

Gürer, hastanelerde sağlık görevlilerine yönelik alışılagelmiş şiddet olaylarının eczanelere de dönüşmesini önlemek için sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Sabit kur belirlenmeli"

Gürer, ilaç fiyat kararnamesinin yeniden düzenlenerek bu yıl için 4.57 TL olan sabit kur uygulamasının, Euro’daki önlenemeyen artış da göz önünde bulundurularak, yeniden bir sabit kur fiyatı belirlenmesi ve bu nedenle temin edilemeyen ilaçlara yeniden ulaşım sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.