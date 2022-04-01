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Çevre

CHP'li Gürer: Ulukışla’da orman alanlarında maden sahası açılıyor

“50 yılda bölge ağaçlandırılmak için çalışıldı, hatta ormancı köyler boşaltıldı, şimdi maden için talana açılıyor”

01 Nisan 2022 16:59

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde açılacak maden sahalarının orman alanları içinde olduğunu belirterek, “50 yılda bölge ağaçlandırılmak için çalışıldı, hatta ormancı köyler boşaltıldı, şimdi maden için talana açılıyor” dedi.

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