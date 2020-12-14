CHP'li Gökçe Gökçen: Sınav sırasında sistemi çalışmayan üniversiteler var

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üniversiteli gençlerin Koronavirüs sürecinde eğitimde yaşadığı sorunlar için rapor hazırladı. Gökçen, "Sınav sırasında sistemi çalışmayan üniversiteler oldu" dedi.

"Öğrenciler, yaşanan bütün sorunların sorumlusuymuş gibi davranıldı"

Kendilerine gelen başvuru ve şikayetlerde birçok üniversitenin sisteminin dersler sırasında çöktüğünü saptadıklarını aktaran Gökçen şu görüşleri paylaştı:

“Sınav sırasında sistemi çalışmayan üniversiteler oldu. Bazı üniversiteler, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı. Birçok üniversitede ders seçim sırasında sistem çalışmadı. Altyapı yetersizliği nedeniyle öğrenciler, sık sık ertelenen ders ve sınavları takip ve hazırlık stresiyle boğuştu. Öğrencilerin kendileri ve aileleri salgından hiç etkilenmiyormuş gibi davranıldı. Salgın ve sistem mağduru olan öğrenciler, yaşanan bütün sorunların sorumlusuymuş gibi davranıldı.”

Üniversitelerin özerk olması

Raporda, internet erişim ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine; üniversitelerin özerklik kazanmasının özellikle salgın sürecinde elzem olduğuna dikkat çekildi. Raporda üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliğinin sağlanması, öğrencilerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, rektörlük seçimlerinin geri getirilerek demokratikleşmenin sağlanması ve üniversitelerin bütçe sorununun çözülmesi çağrısı yapıldı.