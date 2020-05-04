CHP’li gençlik örgütü'den, AKP'li gençlik örgütü üyesinin ‘mermili’ paylaşıma tepki: Asla teslim olmayacağız

AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç’ün, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafıyla birlikte tehditkar sözler paylaşmasına CHP Kadıköy Gençlik Örgütü tepki gösterdi. Açıklamada “Korkmayacağız, yılmayacağız, asla teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Kadıköy Gençlik Örgütü, “Onların tehdidi CHP Genel Başkanı özelinde Türkiye'nin birliğine yöneliktir. Onların tehdidi CHP Grup Başkanvekili özelinde Türkiye'nin bağımsızlığına yöneliktir. Onların tehdidi bu ülkenin demokrasi, adalet ve birlik duygusuyla mücadele eden kalpaksız Kuvay-ı Milliyecilere yöneliktir” dedi.

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