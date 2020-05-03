AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP’ye tehdit: Önce sizi öldürürüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has Karadenizliyim, bir dolu var. Gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.