AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP’ye tehdit: Önce sizi öldürürüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has Karadenizliyim, bir dolu var. Gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.
“Kimse benim kim olduğumu bilmiyor"
Muhalefete mermi göstererek ölümle tehdit eden AKP üyesi Mehmet Emin Göç, gelen tepkiler üzerine ise “Laflarım zoruna gidenin borusuna gitsin, siz darbe yaparız darbe yapcaz derken bir şey yok ben mermileri paylaşınca zorunuza gitti, kimse benim kim oldugumu bilmiyor ama darbe olursa gösteririz adam olun” diye yazdı.