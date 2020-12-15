CHP'li Gaytancıoğlu'ndan 'destek paketi' eleştirisi: Esnafla alay ediliyor, yandaşlara aktarılan paranın zekâtı bile değil

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa yönelik Covid-19 destek paketini eleştirirken, “Açıklanan ve destek paketi olarak sunulan şeyler esnafla alay etmektir. Geçiş garantili yollara köprülere, uçuş garantili havaalanlarına, dolayısıyla bu paraları alan yandaşlara aktarılan paranın zekâtı bile değil açıklanan rakamlar” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yeni Koronavirüs destek paketini duyurarak, “İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız” açıklamasında bulundu.

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CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, açıklanan destek paketini, “Dağ, fare bile doğurmadı” sözleriyle eleştirdi.

Esnafın kan ağladığını söyleyen Gaytancıoğlu, “Kahveciler, servisçiler, seyyar satıcılar, lokantalar, kafeler, barlar aklınıza ne geliyorsa kan ağlıyor. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Adeta açlığa mahkum edildiler. Ama AKP kafası ‘kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller o zaman' diyor” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınının başında esnafın, kredi verilerek borçlandırıldığını ifade eden Gaytancıoğlu, “Şimdi bu kredilerin de geri ödeme vakti geldi ancak işler daha da kötü durumda. Dünyada doğru dürüst yönetilen, halkının çıkarlarını önceleyen, lükse, şatafata, gösterişe, sahte bir itibara değil, ki halk yoksul düşmüşken itibar nasıl olur o da ayrı soru, halkına önem veren hükümetler halklarına destekler yaptı yapmaya da devam ediyor. Biz ne yaptık? Kıbrıs'a piknik yapmaya 7 uçakla gittik” dedi.

Gaytancığlu şöyle devam etti:

"Destek nerede onu göremedik. Büyükşehirlerde 750, diğer illerde 500 lira kira yardımı yapılacakmış. Bu yardımlarla esnaf nasıl ayakta dursun? Açıklanan ve destek paketi olarak sunulan şeyler esnafla alay etmektir. Geçiş garantili yollara köprülere, uçuş garantili havaalanlarına, dolayısıyla bu paraları alan yandaşlara aktarılan paranın zekâtı bile değil açıklanan rakamlar. Dağ fare bile doğurmadı."

“Devlet kiracısı olan esnafa ‘salgın bitene kadar senden kira almayacağım, yeni yılda kirana zam yapmayacağım' bile diyemedi. Örneğin, Edirne'de her yer kapalı iken Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf kiracısı esnafa yeni yıl zamlarını bildiriyor. Artık gerçeklerle bağı kopmuş bir iktidar ve maalesef bu iktidarca yönetilen bir ülke var."