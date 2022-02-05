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Sağlık

CHP’li Fikret Şahin: Hekimler açlık sınırında

"Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşülmesi beklenen düzenleme ertelendikçe, sağlık çalışanları kamu hastanelerinden ayrılmaya devam edecek"

05 Şubat 2022 19:30

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak, "Hekimler açlık sınırında maaş alıyorlar. Ayrıca uzmanlık eğitimi yerine yurtdışına gitmek için dil öğrenmeyi tercih ediyorlar" dedi.

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