CHP'li Erol'dan "#SahipsizElazığ" hashtag'i açan depremzedelere, "Kanlarında ihanet-19 virüsü var" diyen AKP'li Demirbağ'a sert tepki

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığlıların deprem ve Koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da açılan ‘SahipsizElazığ’ kampanyasına karşı tepki çeken ifadeler kullandı. Demirbağ’ın ”Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” sözlerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert bir yanıt verdi.

Gürsel Erol'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Zülfü Bey’i muhatap almak istemezdim ama Elazığlılar adına cevap vermem lazım. Bak Zülfü Bey, Elazığlılar’ın kanında Atatürkçülük, milliyetçilik, devletçilik ve gönül adamlığı vardır. Önemli olan milletvekili olmak değil; Elazığ’a layık adam gibi adam olmaktır!#SahipsizElazığ"

TIKLAYIN - AKP’li vekilden #SahipsizElazığ diyen depremzedelere: 'İhanet 19' virüsü var onların kanlarında