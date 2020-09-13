AKP’li vekilden #SahipsizElazığ diyen depremzedelere: 'İhanet 19' virüsü var onların kanlarında

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ depreminde zarar gören ve mağduriyetlerinin giderilmesi için #Sahipsizelazığ hastag’ı ile Twitter'da kampanya başlatan vatandaşlara, “Gitsinler kan tahlili yaptırsınlar”, “'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında” diyerek hakaret etti.

Demirbağ, Elazığ’daki bir yerel televizyon olan Kanal Fırat'ta katıldığı programda Elazığ depremi ve Koronavirüs salgınından mağdur olan vatandaşların başlattığı #Sahipsizelazığ hastag’lı kampanya ile ilgili konuştu.

'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok" diyerek başlayan Demirbağ; şöyle devam etti:

"Tabii ki sahibi var Elazığ'ın. Tayyip Erdoğan var, Allah'tan sonra. Biz varız. Ne demektir? Haşa, ben utanıyorum 'biz varız' derken. Sahibi Allah’tır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir. 'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok. Gitsin kan tahlilini yaptırsınlar. O kadar ucuz değil, araştıracak. Gafletten gelmiş paylaşmışsa bir şey demiyorum. Kampanyayı başlatanların kan tahlilini yaptırmak lazım. Kovid-19 değil 'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında."

Demirbağ, devamında "Seçimden 3 ay sonra başladılar 'Elazığ'ın sahibi yok' diye. Sen seçiyorsun, seçme o zaman" dedi.

AKP’li Zülfü Demirbağ’ın açıklamalarının ardından Elazığ Emek Partisi sosyal medyada yayınladığı açıklamada şunları söyledi:

“Deprem sonrası yaşanılan mağduriyetleri #SahipsizElazığ tagıyla dile getiren yurttaşlara AKP'li vekillerce peş peşe hakaretler geliyor. Senelerdir bu şehirdeki sorunları görmezden gelip kendi ceplerini dolduran, rantı paylaşan bu siyasi anlayışı reddediyoruz.”