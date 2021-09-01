CHP'li Erkek'ten Cumhur ittifakına baraj tepkisi: İktidarın derdi demokrasi değil; baraj sıfır olmalı

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim barajı tartışmaları ile ilgili “Hani bu sistemde baraj olmayacaktı. İktidarın derdi demokrasi değil. 12 Eylül darbe hukukunun ayıbı olan barajın arkasına saklanıyorlar. Bu sistemde baraj sıfır olmalı” dedi.

Seçim barajı tartışmalarına yönelik T24’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidarın referandum sürecinde millete baraj olmayacağı sözü verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “12 eylül darbe hukukunun bir demokrasi ayıbı olan barajı kaldıracağız diye iktidar olanlar tam 20 yıldır temsilde adaleti yok eden bu barajı savunuyorlar. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı. Referandum sürecinde millete baraj olmayacağını söylüyorlardı.

"Bu sistemde baraj sıfır olmalı"

Bu sistemde neden halen baraj tartışılıyor? 7 olacakmış, 5 olacakmış. Bu sistemde baraj sıfır olmalı, çünkü bu sistemde hükümet meclisin içinden çıkmıyor, meclisten güven almıyor. Hükümeti, yürütmeyi bir kişi temsil ediyor. O da seçilen cumhurbaşkanı. Bakanların büyük çoğunluğu da dışarıdan atanıyor. O zaman niye baraj var? Parlamenter sistemde millet meclisi seçer, hükümet meclisin içinden çıkar ve meclisten güven alarak çalışır. Orada makul bir baraj tartışılabilir ama bu sistemde asla baraj olmamalı.

"Demokrasiden korkuyorlar"

Büyük bir demokrasi ayıbını yürütüyorlar hep birlikte. Cumhur ittifakının derdi demokrasi, katılımcılık değil, temsilde adalet değil. İktidarımızı nasıl sürdürebiliriz derdi. Demokrasiden o kadar uzaklaştılar ve o kadar korkuyorlar ki, hala 12 Eylül darbe hukukun bir ayıbı olan barajın arkasına saklanıyorlar.”