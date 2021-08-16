CHP'li Emir, kabine toplantısının ertelenmesine tepki: Veli alışveriş yapacak, öğretmen sistemini kuracak, karar vermek için neyi bekliyorsunuz?

CHP milletvekili Murat Emir, kabine toplantısının yeniden ertelenmesine tepki gösterdi.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kararı alınacak Bakanlar Kurulu toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. Okulların açılmasına üç hafta kaldı. Veli alışveriş yapacak, öğretmen sistemini kuracak, öğrenci kendini hazırlayacak. Karar vermek için neyi bekliyorsunuz?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Kabine ertelendi, muhalefet ve eğitim sendikaları tepki gösterdi