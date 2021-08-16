Kabine ertelendi, muhalefet ve eğitim sendikaları tepki gösterdi

Yüz yüze eğitim hazırlıklarının konuşulacağı Bakanlar Kurulu toplantısının ertelenmesinin ardından, CHP ve sendikalar, yaşanan belirsizliğe tepki gösterdi. CHP'nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Binlerce okulda halen temizlik personeli yok. 54 bin okulun sadece 6 bininde revir var. Bakanlık hazır değil" dedi. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, okullardaki hijyen sıkıntısına dikkat çekti.

Bugün saat 15.30'da toplanması ve yüz yüze eğitim hazırlıklarının konuşulması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısı ertelendi. Kararın açıklanması üzerine yaşanan belirsizliğe tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, T24'e yaptığı açıklamada okullarda yeterli fiziki koşulların halen sağlanamamış olmasına dikkat çekti. Karabıyık, şunları söyledi:

"Yalnızca 5 bin 98 okulda revir var"

"Toplantının ertelenmesine gerekçe olarak bakanların sahada olması gösteriliyor ancak, hazırlıkların henüz tamamlanmamış olması, ertelemenin asıl gerekçesi olabilir. Türkiye genelinde 54 bin okulda, yalnızca 30 bin temizlik personeli bulunuyor. Bu personelin birçoğu da il ve ilçe müdürlüklerinde çalışıyor. Bazı okullarda en az 3-4 personel gereksinimi duyulmasına karşın binlerce okulda bir tek temizlik personeli dahi yok. İŞ-KUR üzerinden geçici alımlar yapılıyor ama bu da yeterli olmuyor. Pandemi koşullarında hijyenin bu kadar önemli olduğu bir süreçte okul aile birlikleri bu süreci nasıl yönetecek? 54 bin okulun yalnızca 5 bin 98'inde revir var. Bu da şu anda çok büyük bir eksik. Öte yandan halen öğretmen açığı tamamlanamadı. Bakanlık bu sürece hazırlanamadı. Türkiye'de merkez bankası başkanları ne kadar özerk çalışamıyorsa, Milli Eğitim bakanları da aynı durumda."

"Hükûmet günlük kararlar alıyor"

Okulların mutlaka yüz yüze eğitime başlaması gerektiğini ifade eden Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, şöyle konuştu:

"Bunun çok somut ve bilimsel sebepleri var. Her koşul yerine getirilse dahi, tüm çocuklarımız bilgisayar ve tablet imkanlarına erişse dahi, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle karşılaştırılması mümkün değil. Okulların sadece akademik bilgi alınan yerler olmadığını, çocukların sosyalleşmesi, kendini bulması, kişilik karakter oluşumu için önemli olduğunu söylüyoruz. Ancak, hükümet günlük kararlar alıyor ve eğitim sürecini plansız bir şekilde yürütüyor. Okulların açılmasına 20 gün kaldı, bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Hijyen malzemelerinin tedariki tamamen okul aile birliklerine bırakılmış durumda. Okullarda hijyen koşulların nasıl sağlanacak? Bakanlık şu anda bunu bile planlamış değil. Kırtasiyeciler ona göre malzeme alacak, veliler ona göre hazırlık yapacak. Milyonlarca velinin gözü kulağı, bugün toplanacak kabinedeydi. Bu kadar acil bir konuda halen harekete geçmiyorlar. Cumhurbaşkanı, milli eğitim ve sağlık bakanları ile bir toplantı yapabilirdi."