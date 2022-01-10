CHP'li Emir: Gazetecilerin yüzde 85'i işsiz kalmaktan korkuyor ve otosansür uyguluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Gazetecilerin yüzde 85'i işsiz kalmaktan korkuyor ve otosansür uyguluyor" değerlendirmesini yaptı.

Emir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yaptığı paylaşımda, "Gazetecilerin; yüzde 74’ü geçinemiyor, yüzde 47’si emekli olamayacağını düşünüyor, yüzde 85’i işsiz kalmaktan korkuyor ve otosansür uyguluyor. Bütün olumsuzluklara rağmen mesleğini cesaretle yapan, emek veren, bedel ödeyen tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.