CHP'li Emir’den yerli aşı yandaş firmaya verilecek 'iddiası'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın üretimi için kağıt üzerinde Koçak Farma ile anlaşma yapıldığını ancak üretim işinin büyük bir bölümünün AKP’li Eyüp Sabri Göncü'nün şirketine verileceğini iddia etti.

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği ile geliştirilen yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. TURKOVAC ismi verilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarına geçildiğini hatırlatan Emir, şu ifadeleri kullandı:

Dollvet’e devret baskısı

"Erciyes Üniversitesi tarafından TÜSEB işbirliği ile geliştirilen aşının Faz-2 aşamasından itibaren Koçak Farma yetkilileri ile birlikte çalışılmış ve son olarak bu firma ile üretim anlaşması imzalandığı belirtilmişti. Ancak, son günlerde yerli aşı üretim anlaşmasını yapan Koçak Farma firmasının bu işi, daha çok hayvancılık sektörü için aşı üreten Dollvet isminde bir firmaya devretmesi yönünde baskı yapıldığı iddia ediliyor. Bize gelen iddialar arasında Koçak ile Dollvet arasında anlaşma yapıldığı ve yerli aşıların büyük bir kısmının Dollvet tarafından üretileceği ifade ediliyor.

AKP’den aday adayı

Israrla neden bu firmanın seçildiğine baktığımızda ise Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sabri Göncü'nün son seçimlerde AKP'den Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olduğunu görüyoruz. Salgının ilk günlerinden itibaren özellikle bir firmaya kazanç sağlayabilmek için COVID-19 aşısında bir tek Çin aşısına yönelen ve diğer aşıları dışlayan bir anlayışla hareket eden Sağlık Bakanlığı, yerli aşı konusunda da bir firmaya öncelik tanıma ve para kazandırma gayreti içerisine girmiş gözüküyor.

Artık şeffaf olun

Sağlık Bakanını bir kez daha aşı konusunda şeffaf olmaya ve toplumu bilgilendirmeye çağırıyoruz. Aşı üzerinden yandaş firmalara para kazandırma gayretinden artık vazgeçin ve toplum sağlığını öncelik haline getirin." Emir, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve TURKOVAC ismi verilen yerli COVID-19 aşısının üretimine ne zaman başlanacaktır? TURKOVAC aşısının üretimini hangi firma, hangi tesislerde yapacaktır? Yıllık üretim kapasitesi kaç doz olarak planlanmıştır? Koçak Farma ile üretim anlaşması yapıldıysa, Dollvet firması neden üretim sürecine dahil edilmek istenmektedir?"