CHP'li Emir'den Erdoğan'a: Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız markalarına boykot çağrısıyla ilgili olarak, "Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" dedi.