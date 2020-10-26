CHP'li Emir'den Erdoğan'a: Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız markalarına boykot çağrısıyla ilgili olarak, "Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emir, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı 'Fransız mallarını asla satın almayın' demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat."
Erdoğan, "Nasıl Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın" ifadelerini kullanmıştı.