CHP’li Emir’den Bakan Koca’ya: 29 bin vaka var dediğimizde inkâr ettiniz, bugün dediğimize geldiniz

“Türkiye genelinde sadece 10 Eylül günü 29 bin 377 pozitif vaka olduğunu” söyleyen CHP Ankâra Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aylar sonra ilk kez pozitif vaka sayısını açıklamasının ardından, “Bugün dediğimize geldiniz. Özür bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 28 bin 351 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP'li Emir açıklamanın ardından Koca’ya tepki gösterdi.

Twitter’dan Koca’yı etiketleyen Emir, “29 bin 377 vakanın yer aldığı ve 29 Eylül'de duyurduğumuz bu belgeyi ‘Bizim böyle bir arayüzümüz yok’ diyerek inkâr ettiniz. Bugün dediğimize geldiniz. Arayüz var ama bakanlığınızın yüzü yok. Özür bekliyoruz” dedi.

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Ne olmuştu?

Emir Eylül ayı sonunda Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi’nden alındığını söylediği bir belgeyi paylaşarak, “Koca’nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı” demişti.

Emir, pozitif vaka sayısının açıklanandan neredeyse 20 kat fazla olduğunu söylemişti.