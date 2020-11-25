Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı, 28 bin 351 pozitif vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 814 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 12 bin 672'ye, hasta sayısı ise 460 bin 916'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'vaka' sayısını aylar sonra ilk kez paylaşılırken, son 24 saatte 'hasta' sayısı da dahil olmak üzere 28 bin 351 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan 168 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

168 kişinin hayatını kaybetmesiyle van kaybı sayısı 12 bin 840'a, 6 bin 814 yeni 'hasta' tespit edilmesiyle de hasta sayısı 467 bin 730'a yükseldi. Bakan Koca, Temmuz ayından beri ilk kez vaka sayısı bilgisini de paylaşırken, "Bugün 28 bin 351 vaka tespit edildi, bu sayı hastaneye yatan, yatmayan, semptom gösteren, göstermeyen PCR'ı pozitif çıkan herkesi kapsıyor" dedi.

Öte yandan Koca, vaka sayılarına da bundan sonraki günlerde günlük tabloda yer verileceğini söylerken, geçmiş verileri de tabloda toplu olarak paylaşacaklarını dile getirdi.

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