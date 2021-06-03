CHP'li Emir: Cumhurbaşkanı "3 doz aşı oldum" diyerek, aşının el altından birilerine yapıldığı iddiamızı doğrulamış oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 doz Koronavirüs aşısı olduğu açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye'ye aşının 30 Aralık'tan önce geldiği ve el altından birilerine yapıldığı iddiamızı doğrulamış oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT yayınında "3 doz aşımı oldum" sözleri, muhalefetin tepkisini çekti.

CHP'li Murat Emir, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasını, "Türkiye'ye aşının 30 Aralık'tan önce geldiği ve el altından birilerine yapıldığı iddiamızı doğrulamış oldu. Cumhurbaşkanına hangi tarihlerde, hangi aşının yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır" sözleriyle değerlendirdi.