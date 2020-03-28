CHP'li Dr. Aygun uyardı: Önlem alınmazsa gıda karneye bağlanır; gıda kurulu kurulmalı

"Gıda kurulu kurulmalı; en kötü senaryoya hazırlıklı olunmalıdır"

Covid-19 salgınının uzun sürmesi halinde ekonomik krizin uluslararası ticarete etkisiyle karne ile gıda dağıtımına geri dönüşlerin yaşanabileceği tahminlerinin yapıldığına işaret eden Aygun, “En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalıdır. Nisan-Mayıs itibarıyla başlayacak hasat da dikkate alınarak, gıda zincirinin ilk halkası olan tarlalarda üretim güvenceye alınmalıdır” dedi.

Yerli üretimin kayıtsız şartsız desteklenmesi ve tarım yapılabilecek tüm alanlarda hızlı kamulaştırmalara gidilmesini öneren Aygun, Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında acilen üniversitelerin, sektör paydaşlarının, kooperatif ve birliklerin yer aldığı Gıda Güvenliği ve Stratejisi Kurulu oluşturulması gerektiğini bildirdi. Dr. Aygun, geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin tarlalara transferinin ve konaklamalarının sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşmesine dönük tedbirlerin acilen alınması, eldiven, maske ve dezenfektan ürünlerinin çiftçilere sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aygun, salgının tarım sektörüne yansımasının, hem üretimi durduracak hem de ürünlerin virüsün taşıyıcısı haline gelmesine yol açacak sorunlara neden olabileceğini söyledi.

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