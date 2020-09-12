CHP'li Didim Belediye Başkanı'nın tecavüz ettiği iddia edilen kadın: Zorla uyuşturucu kullandırıldım; "Görüntülerini çektik, gel dediğimizde geleceksin" dediler

CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın 5 yıl önce kendisinden iş isteyen S. adlı kadını 2 ay boyunca tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İddianın sahibi S. konuştu. Zorla uyuşturucu kullandırıldığını ve fotoğraflarının çekilerek şantaj yapıldığını ileri süren S., "Çok korktum. Ama artık korkmuyorum. Yoluma devam etmek için konuşmam lazım. Psikoloğumla böyle karar verdik" dedi.

Atabay'ın tecavüz iddiasıyla tutuklandığı yönünde haberler çıkması üzerine açıklama gelmiş; Atabay kişisel Twitter hesabından, "Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur. Görevimin başındayım." açıklamasında bulunmuştu.

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Didim’de S. adlı kadın (45) 5 yıl önce Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve 2 kişi tarafından 2 ay boyunca ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ ile cinsel istismara uğradığını iddia etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, S. şöyle konuştu:

"İş için kapısını çaldım"

“Kocamdan ayrıldıktan sonra tek başıma kaldım, maddi sıkıntıya düştüm. Oğlumu yanıma alabilmek için çalışmam gerektiğini anladım. Belediyenin kapısını çaldım. ‘Başkanla görüşmek istiyorum’ dedim. Başkan Atabay’a ‘Temizlik, çaycılık yaparım’ dedim. ‘Size döneriz’ dedi. Aynı akşam, iş insanı olduğunu öğrendiğim Ali Çağlar beni aradı. ‘Belediye başkanı ile iş talebinizle ilgili görüşmüşsünüz. Kabul ederseniz gelip sizi alayım’ dedi. Ben de ‘Olur’ dedim. Gittiğimiz yer Çağlar’ın çiftliğiymiş. İçeri girdiğimde beni şu anda belediye başkan yardımcılığı yapan Öznur isimli bir kadın karşıladı. İçeride Öner Çiçek isimli biri daha vardı. 3 erkek 2 kadındık. Onlar içki içip sohbet ediyordu. ‘Bir şey içer misin?’ diye sordular. ‘Yok’ dedim. Öznur Hanım ısrar etti. ‘Tamam, içeyim’ dedim. Ama bünyem alışık olmadığı için kontrolü kaybettim.”

Daha sonra zorla uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığını, bu sırada evdekilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren S., “Kendime geldiğimde bağırıp, ağlamaya başladım. Ali ‘Seni evine bırakayım’ dedi. Arabaya bindiğimizde ‘Görüntülerini çektik biliyorsun. Bundan sonra gel dediğimizde gelmezsen görüntüleri ailene gönderir seni mahvederiz’ diye tehdit savurdu. ‘Yeter ki ailem, oğlum duymasın’ dedim ve dedikleri her şeyi yaptım. Haftada ya da bazen 10 günde bir arıyordu. Arada bana para veriyorlardı. Öyle yaşamaya çalışıyordum. 2 ay boyunca cehennemi yaşadım. 2 ay sonunda İzmir’de bir arkadaşımın yanına kaçtım” ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay'ın açıklamasına tepki: Hadi Allah aşkına…

“Başkan Atabay açıklama yaptı. ‘Komplo’ dedi. Ne dersiniz?” sorusuna, S. “Rant çetesi diyor. Ben bu çetenin elemanıymışım. Komplo kurmuşum. Hadi Allah aşkına…” diye yanıt verdi..

"Kadın hakları, cinsel taciz mevzularını kullanıp çıkar sağlama peşinde misiniz?” sorusuna da S. şöyle yanıt veriyor:

“Ne çıkarım olabilir. Komplo kurmak isteseydim, daha güçlü belediye başkanlarına musallat olmaz mıydım? Niye Didim Belediye Başkanı? Sansasyon yaratacak birini seçerdim ünlü olmak isteseydim. Tek hayalim suçluların cezasını çekmesi.”

"Korktum ama artık korkmuyorum"

‘Neden şimdi?’ sorusuna S., “5 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi’nde psikolojik tedavi gördüm. Beni bulurlar, başıma bir şey gelir, 20 yaşındaki oğlum olanları öğrenir, ellerindeki videoları gönderirler diye çok korktum. Ama artık korkmuyorum. Yoluma devam etmek için konuşmam lazım. Psikoloğumla böyle karar verdik” dedi.