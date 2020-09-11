Didim Belediye Başkanı Atabay: Tutuklanmadım, yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tutuklandığı yönündeki haberleri yalanladı. Hakkında suç duyurusu bile olmadığını belirten Atabay, "Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur. Görevimin başındayım" açıklamasını yaptı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tecavüz iddiasıyla tutuklandığı yönündeki haberlerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Atabay, görevinin başında olduğunu Atabay, "Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur. Görevimin başındayım." ifadesini kullandı.

Nazif Karaman'ın Sabah gazetesinde 'İş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen Didim Belediye Başkanı tutuklandı' başlığıyla yayımlanan haberi, birçok yayın organınca alıntılanmıştı. Söz konusu haberin alıntı yapan tüm yayın organlarının internet sitelerinden kaldırıldığı görüldü. Ancak kaldırılan haberlerin önizlemesine Google üzerinden hala ulaşılabiliyor.

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