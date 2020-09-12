Didim Belediye Başkanı hakkındaki tecavüz iddiasıyla ilgili konuştu: Bu suçları işlediysem devlet benim yakama yapışsın

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkındaki tecavüz iddialarına ilişkin bir kez daha açıklamada bulundu. "Ortada sanal bir sesin iddiaları var" diyen Atabay, "Bu sanal sesin bahsettiği bu suçları işlediysem devlet benim yakama yapışsın. Ben bu suçları işlemediysem de beni bu zan altına sokanların yakasına yapışsın" dedi.

İddianın sahibi S. ise zorla uyuşturucu kullandırıldığını ve fotoğraflarının çekilerek şantaj yapıldığını ileri sürdü. S., "Çok korktum. Ama artık korkmuyorum. Yoluma devam etmek için konuşmam lazım. Psikoloğumla böyle karar verdik" dedi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, “Ben çocukluğumdan beri hikâyelerle büyüdüğüm için bu hikâyeyi de keyifle dinledim. Biraz daha uzasa uykum gelecekti” diyen Atabay şöyle konuştu:

“Kendisi savcılığa gitmiş mi? Bir suç duyurusunda bulunmuş mu? İnanın anlamakta zorlanıyorum. Neden gitmemiş? Korktuğu için. Peki kaç yıl geçmiş olayın üzerinden? 5 yıl. 5 yıl sonra bir anda ortaya çıkmış ve hiç tanımadığı bir gazeteciye olanları anlatma ihtiyacı hissetmiş. Bu kadın size güvenmiş, konuşmuş. Başka gazeteciye güvenmiş, konuşmuş. Gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına güvenmemiş, hakkımda bugüne kadar tek bir şikâyette bulunmamış, polise gitmemiş. Biri bana Allah aşkına bu sorunun cevabını versin. Tacize uğradı madem bir savcıya gidip ‘Bu adam beni taciz etti, gasp etti, hapsetti’ diyemiyor mu? Çok garip değil mi?”

Atabay, "Böyle bir kadını tanıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Televizyonda konuşan o sesi tanımıyorum. Başka da bir kadın yok ki. Bu sanal sesin bahsettiği bu suçları işlediysem devlet benim yakama yapışsın. Ben bu suçları işlemediysem de beni bu zan altına sokanların yakasına yapışsın. ‘Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı!’ Hani nerede tutuklandı? Kurdukları kumpas ne kadar yalan ise attıkları yalan da o kadar yalandı. Bu bir utançtır.”

"Ortada rant meselesi var"

Ortada rant meselesi nedeniyle ihtilaflı olduğu bazı kişiler tarafından yaratılan ‘sanal’ bir mağdur olduğunu öne süren Başkan Atabay, “Peki bu kadın kim o zaman? Ve siz, tecavüze uğradığını iddia eden bu kadını tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz?” sorusunu yanıtlamayarak şöyle karşılık verdi:

“Buradaki konu nedir biliyor musunuz? Bu senaryoyu yazan benim 2014’ten beri mücadele ettiğim imar/rant çetesidir. İkiz kuleler adı altında yaptıkları gayri kanuni işleri engellediğim için, çıkın sokağa tüm Didim halkına sorun, anlatsınlar ki bu çete zaman zaman siyaset, zaman zaman da basın yoluyla bana saldırmakta. 2014 Nisan’dan bu yana süren bir mücadeledir bu."

"Videodaki kim?"

Sosyal medyada dolanan, başkanın kendisi olduğu iddia edilen bir adam ile mağdur olduğu iddia edilen kadının öpüştüğü 20 saniyelik videoya ilişkin olarak da Başkan Atabay, “Size her şeyi söyledim. İnşallah birileri hakkımda suç duyurusunda bulunur. Ben de savcılara o soruların cevabını veririm” dedi.