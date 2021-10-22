CHP’li Çakırözer, "kamu ilanlarının dağılımındaki adaletsizliği" rakamlarla açıkladı: Milyonlar, iktidara yakın televizyonlara aktı

Aralarında kamu bankaları, Turkcell, Türk Telekom, Çaykur, THY, Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu onlarca kamu kurumunun televizyon kanallarına verdiği ilanların dağılımı TBMM’de gündem oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kamu ilanlarının dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, “Kamu kurumlarından televizyon kanallarına 9 ayda 4 milyon 300 bin saniye reklam verildi. Milyonlarca liralık bu reklamların tamamı iktidar yanlısı kanallara akmış. İlanlarda aslan payı ise üç kanala, Akit TV 580 bin saniye, 24 TV 650 bin saniye, A Haber 670 bin saniye reklam satmış kamu kurumlarına. Halk TV, FOX, KRT, Tele1 ve TV5 bu ilanlardan tek kuruş alamamış. İktidar yanlısı basına kamu kaynakları adaletsizce pompalanırken, Anadolu'da gazeteler, televizyonlar yaşam savaşı veriyor. Gazetelerin yaşaması için kamu kaynağına ihtiyaç var ama 83 milyonun vergilerinden toplanan bu kaynaklar hem ulusal hem de yerel basınımıza adaletli dağıtılmalı” dedi.

TBMM’de ulusal ve yerel medyanın sorunlarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşmeleri sırasında CHP gurubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "kamu kurumlarından televizyon kanalarına verilen ilan dağılımındaki adaletsizliği" rakamlarla açıkladı.

Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ndeki kamu kurumlarından gazetelere ilan ve aboneliği kısıtlayan düzenlemenin Anadolu basının zora soktuğunu söylerken, kamu ilanlarının ulusalda televizyon kanallarına adaletsizce dağıtılmasına tepki gösterdi.

Kamu bankaları ile Turkcell, Türk Telekom, Çaykur, THY, Emlak Konut ve TOKİ’nin de aralarında bulunduğu onlarca kamu kurumundan yılın ilk 9 ayında televizyon kanallarına 4 milyon 300 bin saniye reklam verildiğini açıklayan Çakırözer, ilan dağılımındaki adaletsizliği şöyle anlattı:

“Halk TV, FOX, KRT, Tele1, TV5’e sıfır ilan”

“4 milyon 300 bin saniye reklamda milyonlarca liralık aslan payı 3 kuruluşa gitmiş. Yüzde 15 almış her biri. Akit TV 580 bin saniye, 24 TV 650 bin saniye, A Haber 670 bin saniye, TGRT 170 bin, TVNET 350 bin, Ülke TV 350 bin reklam almış. Yine A Haber'e bağlı A Para 300 bin, İngilizce A News ise 140 bin saniye reklam satmış kamu kurumlarına. En az alanlar CNN Türk, NTV, Habertürk. Peki ya Halk TV, FOX, KRT, Tele1, TV5 koca bir sıfır. Bugün bizim Meclis’te bu adaletsizliği sorgulamamız lazım! Bir yanda iktidar yanlısı basına kamu kaynakları adaletsizce pompalanırken diğer yanda Anadolu'da gazeteler, televizyonlar yaşam savaşı veriyor. Tabii ki, gazetelerin yaşaması için kamu kaynağına ihtiyaç var ama halkın vergilerinden toplanan bu kaynakların hem ulusal hem de yerel bazda adaletli dağıtılması devletin temel sorumluluğudur.”

"12 bin gazeteci yargılandı"

Çakırözer, partisinin Marmaris’te gerçekleştirdiği Yerel Medya Çalıştayı’ndan çıkan sonuç bildirgesini de Meclis kürsüsünden paylaştı. Türkiye’de son yıllarda 12 bin gazetecinin yargılandığına dikkat çeken Çakırözer, “Gazetecilerin özgürlükleri çalındı, yüzlercesi hakkında soruşturmalar sürmekte. RTÜK ve Basın İlan Kurumu, gerçekleri yazan gazete ve televizyonları susturma organına dönüştü. Basın kartlarımız dahi sarayın şantaj aletine dönüştürüldü. Anadolu basını bitme noktasında, 1.800'lerde olan yerel gazete sayısı 900'lere indi, 100 olan yerel televizyon sayısı 50'ye indi. Dolar 9.50'yi gördü. Bu ne demek? Matbaa, kâğıt, boya, uydu gideri demek. Anadolu'da birçok gazete ve televizyon kapanacak demek. Bu kurumlarda işini, aşını sağlayan basın emekçilerimiz işsiz kalacak demek” dedi.

Son iki yılda bin 500 gazetecinin işsiz kaldığını, basın sektöründe işsizlik oranının yüzde 30’lara dayandığını belirten Çakırözer, yerel basının tasarruf genelgesi mağduru olduğunu söyledi. Çakırözer, “Merkezî kamu kurumları ve belediyeler bu genelgeye dayanarak aboneliklerini, ilanlarını kestiler. Bir yanda toplam 100 bin olan araç sayısına bu yıl 3 bin lüks araç daha eklenecek, diğer tarafta tasarruf diye 1 liralık, 2 liralık Anadolu gazetelerine el atılacak” dedi.

"Yerel medya destek yasası çıkarılmalı"

Bir an önce internet medyasını da içerecek bir yerel medya destek yasası Meclis’ten çıkarılması çağrısında bulunan Çakırözer, “Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılmalı, yerel basına destek arttırılmalıdır. RTÜK ekran komiserliğinden çıkarılmalı, gelirlerinden artarak Hazineye gelir kaydedilen bölümü yerel televizyonlara, radyolara aktarılmalıdır. Ulusal ve yerel yayıncıların lisans bedelinin aynı olması uygulaması terk edilmelidir.Türkiye'de yanlış gidişe dur demenin ilk durağı basınımızı özgürleştirmekten geçer. Basın özgürlüğü 83 milyonun özgürlüğü demektir ve Türkiye'de gazeteciler kamu yararını korumak için her türlü baskıya, sansüre, yasağa karşın görevlerini bundan sonra da yapmaya devam edecektir.” diye konuştu.