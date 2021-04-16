CHP'li Çakırözer: BİK ilanları için bağımsız bir kurul tirajları denetlesin

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, geçen yıl gazetelere uygulanan 803 günlük ilan kesme cezasını eleştirerek, "Kamu ilanı alarak devletten kazanç sağlayan gazeteler için tiraj denetim kurulu oluşturulsun” dedi.

Çakırözer birçok iktidara yakın gazetenin Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) ilan almak için gerçek dışı şişirme tirajlar gösterdiğini belirterek, “Bağımsız bir kurul tirajları denetlesin. Haksız alınan BİK ilanları ile devlet zarara uğratılıyor. Tiraj denetimine Sözcü hariç hiçbir gazete yanaşmıyor" diye konuştu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Çakırözer, basın özgürlüğünün önünde sayısız engel olduğunu ve BİK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) işlevinden saptığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmi ilan dağıtımındaki adaletsizliği bitirmek ve gazetelerin ekonomik bağımsızlığını sağlamak için kurulan BİK, pembe manşetler atan, adı sanı duyulmamış gazeteleri, şişirme tirajlarına göz yumarak besliyor. Gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan bir avuç gazeteyi ise adaletsizce cezalandırıyor.”

"Sayıştay denetimi gerekli"

“Başlığı beğenmedik, 5 gün ceza. Köşe yazısını beğenmedik, 3 gün ceza” denildiğine dikkat çeken Çakırözer “BİK denetimsiz, Sayıştay denetimi altına alınmalıdır” dedi. Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi BİK'in Korkusuz gazetesine verdiği ilan kesme cezasına ‘basın ve ifade özgürlüğünün ihlali' kararı verdi. Bu iktidarın 28 Şubat'ta şikayet ettiği ne varsa aynısını bugün BİK yapıyor. BİK'in 2019 yılındaki 5 milyon lira zararı, 2020'de yüzde 142 artışla 12 milyon liraya çıktı. İstanbul Yenibosna'da hizmet binası yapımı için 25 milyon lira para harcadılar. Merter'de genel müdürlük binası kiralayıp, tefrişi için 7 milyon lira harcadılar. Kendilerine 5 milyon liraya özel sağlık sigortası yaptırdılar.”