CHP’li Çakırözer, haberlere erişimi engelleyen sahte mahkeme kararlarını sordu: "Soruşturma açılması için ne bekleniyor?

CHP milletvekili Utku Çakırözer, haberlere erişimi engelleyen sahte mahkeme kararları TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde "Sahte mahkeme kararlarıyla kaç gerçek haber engelleniyor?" ifadelerini kullandı.

Haber sitelerine gönderilen "sahte erişim engeli kararları" ile haberlerin yayından kaldırılması girişimleri TBMM gündemine taşındı. Meclis’in gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ekran karartmalar, basına ilan ambargoları yetmedi. Şimdi de gerçek haberleri engellemek için sahte mahkeme kararları çıktı. Bu yapılan hem usulsüzdür, hem de halkın haber alma hakkını engelleyen bir işlemdir. Bir yandan dezenformasyonla mücadele edeceğiz diyorsunuz, peki bu sahte mahkeme kararları ne olacak? Soruşturma açılması için ne bekleniyor? Bu sahte erişim engeli kararlarının sorumluları hakkında derhal işlem yapılmalı ve caydırıcı cezalar verilmelidir” dedi.

Sahte karar belgelendi

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Akdeniz geçtiğimiz hafta Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce 4 Haziran 2021 tarihinde İnternet haber portalı GazeteDuvar’da, 9 Ağustos 2019’da İnternet haber sitesi Diken’de yayınlanan haberlere ilişkin gönderilen kararların ‘sahte’ olduğunu belgelemişti. Akdeniz, her iki kararda da ismi bulunan hakim ‘Esma Canıbeyaz Şengül’ün Bakırköy Adliyesi’nde görevli olmadığını ortaya koymuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Prof. Yaman Akdeniz’in ortaya çıkardığı sahte erişim engeli kararlarını TBMM gündemine taşıdı. Bu kararlar ile sadece usulsüzlük yapılmadığını halkın haber alma hakkının da engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Çakırözer, Adalet Bakanı Gül’den kapsamlı bir soruşturma açılmasını ve bu sahte kararları düzenleyenler hakkında bir an önce caydırıcı yaptırım uygulaması talebinde bulundu.

Bakan Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı bir soru önergesi veren Çakırözer şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir sahtekarlık nasıl böyle rahatlıkla yapabiliyor?"

“Haksız hukuksuz tutuklamalar, ekran karartmalar, gazete sansürlemelerle, erişim engelleme kararlarıyla zaten gazetecilerin haber yapması engelleniyor, basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı yok ediliyordu. Ama yaşadığımız bu sahte erişim engelleme kararları yeni bir hukuksuzluğu daha ortaya çıkardı. Bu usulsüz kararları kim, nasıl, hangi gerekçelerle yazıyor? Böyle sahte kararlarla kaç habere erişim engellendi? En önemlisi böyle bir sahtekarlık nasıl böyle rahatlıkla yapabiliyor? Bu konuda soruşturma açmak için ne bekleniyor? Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün korunması için bu sahte kararların sorumluları derhal ortaya çıkarılmalı ve caydırıcı yaptırım uygulanmalıdır.”

"Sahte kararlarla ilgili Adalet Bakanlığı nezdinde inceleme ya da soruşturma başlatıldı mı?"

Çakırözer, verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

-Sahte kararlarda ismi bulunan hakim Esma Canbeyaz Şengül’ün Bakırköy Adliyesi’nde görevli olmadığı ve Gaziosmanpaşa Adliyesinde görevli olduğu doğru mudur?

-Diken ve Gazete Duvar haber sitelerine gönderilen bu sahte kararlarla ilgili Adalet Bakanlığı nezdinde inceleme ya da soruşturma başlatıldı mı?

-Bu sahte kararlarla ilgili suç duyurularına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen takipsizlik kararına Bakanlığınız itiraz edecek mi?

-Bu sahte kararlarla fayda elde etmeye çalışan ve sahte kararlarda isimleri “talep edenler” kısmında yer alan kişiler veya organize oluşumların varlığı ve faaliyetleri soruşturulacak mı?

-Türkiye genelinde bu tür sahte erişim engeli kararlarının kaç haber kuruluşuna gönderildiği ve bu tür sahte kararlarla kaç habere erişimin engellendiği veya haberin yayından kaldırıldığı tespit edilecek mi?

-Dezenformasyon konusunda yeni bir yasa hazırlığında bulunduğu bilinen Adalet Bakanlığı “sahte mahkeme kararları” ile nasıl mücadele edecek?

Engellenen haber sayısı 2020'de rekor kırdı

İfade Özgürlüğü Derneği’nin ‘EngelliWeb 2020’ raporuna göre 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellenirken, toplam 22 bin 554 haber adresi erişime engellendi. Rapora göre, en çok haber silinen ve kaldırılan yıl 4 bin 620 haberle 2020 yılı oldu.