CHP'li Bulut'tan, SGK'ya 'şeker hastası çocuklar' için çağrı: Acı vermeyen glikoz ölçüm sensörleri geri ödeme listesine alınmalı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şeker hastası çocuklara günde en az sekiz defa parmak uçları delinerek şeker ölçümü yapıldığını belirten Bulut, “Her gün çocuğun sırayla bir parmağı deliniyor. Artık el parmaklarında yer kalmadığı zaman, ağrı başlayınca ayaklarına geçiyorlar. Parmak ucu delmek yerine, acı vermeyen glikoz ölçüm sensörleri SGK geri ödeme listesine alınmalı.” dedi.

Bulut, çocukları şeker hastası olan aileleri ziyaret etti. Asıl mesleği eczacılık olan Burhanettin Bulut, çocukları Tip 1 diyabet hastası olan ailelerin sorunlarını dinledi. Adana’da, ailelerle ve çocuklarla bir araya gelen Bulut, Tip 1 diyabet hastası çocukların ailelerinin seslerini duyuramadığını söyledi. Bulut, ülkemizde 18 yaşın altında 20 bin Tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her yıl bin 700 çocuğa Tip 1 diyabet tanısı konulduğunu ifade etti.

Çocukların parmak uçları delinerek, günde en az sekiz defa şeker ölçümü yapıldığını kaydeden Bulut, “Bazen bu sayı 10’un üzerine çıkabiliyor. Her yemekten önce ve sonra ölçüm yapılması gerekiyor. Gece 00:00’da ve 03:00’te mutlaka çocuk uyandırılıyor, parmak ucu delinip ölçüm yapılıyor. Ölçüm yapılan bu ürünler, 250 lira gibi bir bedel ödenerek eczaneden alınıyor” diye konuştu.

Parmak ucu delmek yerine, 900-1000 TL tutarındaki acı vermeyen glikoz ölçüm sensörlerinin de kullanılabildiğini kaydeden Bulut, bu sensörlerin geri ödeme kapsamında olmadığını bildirdi. 14 Kasım Diyabet Günü öncesinde, SGK’ya sensörleri geri ödeme kapsamına alması için çağrı yapan Bulut, aksi takdirde çocukların ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunları yaşayacağını belirtti.

"Sırayla, her gün bir parmağını deliyorum"

Yaşadıkları sorunları Bulut’a anlatan bir anne şunları söyledi:

"Her yemekten önce ve sonra, günde sekiz defa, gece 00:00’da ve 03:00’da mutlaka çocuğumu uyandırıp parmak delerek ölçüm yapıyorum. Sırayla, her gün bir parmağını deliyorum. Artık el parmaklarında yer kalmadığı zaman, ağrı başlayınca ayaklarına geçiyorum. Kola takılan glikoz ölçme sensörleri var ama SGK karşılamıyor. Hastalığın tedavisi yok. Gece yapılan ölçüm çok önemli. Yükselmiş mi, düşmüş mü ona göre nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. Bütün hayatımızı kendisine göre ayarladık."

"Bize aylık maliyeti 250 lirayı buluyor"

Anne, CHP’li Bulut’un, 'Aletlerin striplerini nereden alıyorsunuz? SGK ödüyor mu?' sorusuna, "Eczaneden alıyoruz. SGK belli bir kısmını ödüyor ama yine de bize aylık maliyeti 250 lirayı buluyor. Ve bunu ömür boyu yapmak zorundayız. Sensörlü ölçümler ya da pompa var ama alamıyoruz, devlet karşılamıyor. Araştırmalarıma göre, aylık 1000 TL maliyeti. Kola takılıyor. Tek bir iğnesi var, yapışkanlı. Bir de aleti var. Bir telefon gibi yaklaştırıyoruz, kendisi ölçümünü yapıyor. Böylelikle her gün parmak delmekten kurtuluyoruz.” yanıtını verdi.

"Tip 1 diyabet hastası ama hiçbir şekilde kurum karşılamıyor"

Diyabet hastası çocuğu olan bir başka anne ise şöyle konuştu:

"Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Uzun bir süre parmaklarını delerek kan ölçümü yaptık. Parmak uçları delindiğinde nasırlar oluşabiliyor, sinir uçlarına zarar verebiliyor. Şu an sensör kullanıyoruz. Günde istediğimiz kadar ölçüm gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda hipoglisemi riskini de azaltmış oluyoruz. Bir tane sensörün ücreti 450 lira. Yaklaşık ayda 950-1000 TL arası bir maliyeti var. Çocuğun raporu var. Tip 1 diyabet hastası ama hiçbir şekilde kurum karşılamıyor. Gün geçtikçe ödemekte zorlanıyoruz. Bizim için çok büyük sıkıntı, kesinlikle SGK’nın ödemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben, alamayan aileler ve bundan faydalanamayan aileler için, kullanmayan çocuklar için çok üzülüyorum." (ANKA)