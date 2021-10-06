CHP'li Bulut’tan Bahçeli’ye: Türkiye’nin dört bir yanındaki kebapçı kardeşlerimiz bölücü değildir

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerine tepki gösterdi.

Bulut, kebap başındaki fotoğrafını paylaşarak, "Kebap deyince Adana, Adana deyince kebap akla gelir. Adana Kebap Örgütü’nün daimi üyesi olarak söylüyorum: Adana’daki ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kebapçı kardeşlerimiz bölücü değildir." ifadesini kullandı.

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