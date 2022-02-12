CHP'li Bulut: İlaca erişimde her yıl aynı sorun yaşanıyor; Sağlık Bakanlığı sorunu izlemekle yetiniyor

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında sabitlenen döviz kuru nedeniyle eczane raflarında ilaç bulunmadığını belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İlaca erişimde her yıl aynı sorun yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı sorunu yalnızca izlemekle yetiniyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonunun ilaç kurunu belirleyeceği şubat ayının 3. haftası öncesi eczanelerde vatandaşın ilaca ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Bulut “21 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen güncelleme ile ilaçta Euro/TL kurunun yüzde 37.4 oranında bir artışla 6.36 seviyesinde sabitleneceği bekleniyor. Bu yüzden eczanelere ilaç firmaları tarafından göstermelik olarak 1-2 kutu ilaç gönderiliyor” dedi.

"İlaç firmaları ve depolar ilacı zamlı satmak için elindeki ilacı depolara göndermiyor"

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 4.57 TL olduğunu ancak güncel kurun 15 TL olduğunu hatırlatan Bulut “Arada derin bir makas oluştu. İlaç firmaları ve depolar ilacı zamlı satmak için elindeki ilacı depolara göndermiyor” dedi.

"Halk sağlığı tehlike altına atılıyor"

İlaç firmaları ve depolardan ilaçların kısıtlı miktarda çıktığına vurgu yapan Bulut “Sağlık Bakanlığı yeterli denetim yapmadığı için vatandaş eczanelerde ilaca erişemiyor. Halk sağlığı tehlike altına atılıyor. Piyasada bulunmayan ilaç sayısı hızla artıyor. Piyasada bulunmayan ilaçlar kurun belirlenmesinin ardından birden ‘mucizevi’ bir şekilde ortaya çıkıyor. Her fırsatta eczaneleri denetleyen Bakanlık, biraz da buraları denetlemeli” dedi.

"13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmeli"

‘İlaç krizinin’ her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getirmemesini eleştiren Bulut, eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınlarının ilaç bulamadığını ve mağdur olduğunu söyledi. Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmasının sorunu çözeceğini kaydeden Bulut, “13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmeli, kur güncellemesi de yılda 3 veya 4 kez yapılmalı” dedi.

"Yerli üretim teşvik edilmeli"

Türkiye’nin hatalı ilaç politikaları nedeniyle ilaçta yüzde 60 oranında dışa bağımlı olduğunu belirten Bulut, yerli üretimin teşvik edilmesini, ilaçta dışa bağımlılığın bir an önce Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.