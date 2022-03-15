CHP'li Bulut grevdeki doktorlarla ilgili 'şunu hemen paketleyin' diyen başhekimi Bakan Koca'ya sordu: Hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hekimlerin greve çıkmasının başhekim tarafından zor kullanılarak engellenmeye çalışıldığını belirtti. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Başhekim Muzaffer Şenveli hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hekimlerin anayasal grev hakkının engellendiğini belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Bulut, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorların her yıl olduğu gibi bu yıl da emeğine, mesleğine, geleceğine sahip çıkmak için greve gittiğini kaydetti. Bulut, şu açıklamayı yaptı:

"Doktorları haklarında yasal işlem başlatmakla tehdit etti"

“Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, eylem nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan hekimleri dışarı çıkartmaya çalışarak güvenlik görevlilerine kapıda durmaları talimatı vermiştir. Anestezi doktoru ise acil vakaları aldıklarını, kimsenin mağdur edilmediğini, elektif vakaların alınmadığını, acil vakalara karar verebileceğini söylemesi üzerine başhekim ‘veremezsin’ demiştir.

Hasta mağduriyeti yaşanması ya da tutanak tutulması halinde gerekli savunmayı yazacaklarını ve acil vakaların sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten hekimler, odadan zorla çıkarılmaya çalışılmıştır. Başhekim, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorları haklarında yasal işlem başlatmakla tehdit etmiştir. Başhekimin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, ‘Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen’ yönündeki sözleri tepki toplamıştır.”

CHP’li Bulut, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

“Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan söz konusu olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sonuçları ne olmuştur? Doktorların, Anayasal grev hakkına müdahale eden Başhekim Muzaffer Şenveli hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yurt genelinde grev hakkını kullanmak isteyen hekimler zorluklarla karşılaşmış mıdır? Eyleme katıldığı için idari soruşturma başlatılan herhangi bir hekim var mıdır?

"Doktorların ve sağlık emekçilerinin sorunlarının çözümü için mektup yazmaktan başka bir hazırlığınız var mı?"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bugüne kadar gösterilen çabalara rağmen çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini biliyoruz’ diyerek, hekimlerin taleplerinin farkında olduklarını dile getirmesine karşın, bu talepler için anayasal grev hakkını kullanan hekimlere gösterilen bu muamele çelişki değil midir? Doktorların ve sağlık emekçilerinin sorunlarının çözümü için mektup yazmaktan başka bir hazırlığınız var mıdır?"