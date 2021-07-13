CHP'li Bulut, acele kamulaştırma karanını hatırlattı; Şakirpaşa Havaalanı'nın akıbetini sordu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi kapsamında, Adana ve Mersin bağlantısındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın; Adana Şakirpaşa Havaalanı’nın kapatılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdiğini belirtti. Bulut, "Şakirpaşa Havaalanı’nın akıbeti ne olacaktır?" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Şakirpaşa Havaalanı’nın kapatılacağı yönündeki iddiaları bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut; Resmi Gazete’de yayımlanan, Çukurova Bölgesel Havalimanı Karayolu ve Raylı Sistem Bağlantısı İl Yolu Projesi kapsamında Adana ve Mersin bağlantısındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iddiaları doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Bulut, proje kapsamında, Adana ve Mersin bağlantılarında bulunan bazı parsellerdeki taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü'nce acele kamulaştırılacağını bildirdi.

Adana Şakirpaşa Havaalanını’nın akıbetiyle ilgili net bir açıklama yapılmadığının altını çizen Bulut, Adana’da uzun yıllardır hizmet veren Adana Şakirpaşa Havaalanını’nın kapatılmasının, içi boşaltılan şehrin ekonomisine büyük darbe vuracağı endişesinin yaşandığını aktardı.

"Şakirpaşa’nın akıbeti ne olacak?"

CHP’li Bulut, hazırladığı soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

"Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın devreye girmesiyle Şakirpaşa Havaalanı’nın akıbeti ne olacaktır?

Şakirpaşa Havaalanı’nın akıbeti hakkında Adanalıların endişelerini giderecek net bir açıklama yapılmamasının gerekçesi nedir?

Şakirpaşa Havaalanı’nın yenilenmesine, genişletilmesine yönelik herhangi bir çalışma var mıdır?

Çukurova Bölgesel Havaalanı için, yolcu uçuş garanti sayısı verilmiş midir?

Yıllık kaç yolcu uçuş garantisi verilmiştir?" (DHA)