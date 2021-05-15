CHP'li Bülbül, Soylu'ya sordu: Sedat Peker'in işaret ettiği akrabanın nikâh şahitliğini yaptığınız doğru mu?

CHP Aydın Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisiyle ilgili iddialarını sorarken, Peker'in "akrabam" dediği Reşat Fazlıoğlu’nun yeğeninin nikâh fotoğrafını gündeme getirdi.

Tıklayın - Halk TV: İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in işaret ettiği akrabanın nikâh şahidi çıktı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Bakan Soylu'ya suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını sordu. Bülbül 8 soruluk soru önergesinde, “Geçtiğimiz günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker’in internet üzerinden ortaya attığı iddialar kamuoyunda tartışmalara ve soru işaretlerine neden olmuştur. Bu kapsamda başta Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 74. maddesinde yer alan bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi ve ilgili konular hakkında şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar ile ilgili iddiaların yanı sıra Peker’in "akrabam" dediği Hakan Fazlıoğlu'nun nikâh şahidi olduğu yönünde ortaya çıkan fotoğraflarında aralarında olduğu sorular şöyle:

3 Nisan 2016 yılında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğunu söylediği Reşat Fazlıoğlu’nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikahında şahitliğini yaptığınız yönünde yayınlanan fotoğraflar doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili “ispatlanırsa” şeklinde beyan ettiğiniz cümlelerin arkasında mısınız? 2015 yılında Sedat Peker’e İstanbul Valiliği’nce neden koruma verilmiştir? Koruma kararı çıkartıldığı dönemde Peker hakkında soruşturma var mıdır? 9 Haziran 2020 yılında Kolombiya’da yakalanan ve “son varış yeri Türkiye” olarak açıklanan yaklaşık 265 milyon dolar değerindeki 4,9 ton kokain hakkında soruşturma yapılmış mıdır? Soruşturmanın sonucu ne olmuştur? Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, FETÖ davası kapsamında ceza alan Mubariz Mansimov’un Fethullah Gülen ile görüşmek için Pensilvanya’ya gittiğini belirterek “Kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir. Bir seferinde beraber gitmiştik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır” demiştir. Eski Bakan Ağar’ın Pensilvanya’ya yaptığı ziyaretten kimlerin haberi vardır? Hangi tarihte gerçekleşmiştir? Ağar kimlerle görüşmüştür? Mehmet Ağar hakkında Gülen’i ziyaret ettiği gerekçesiyle herhangi bir FETÖ soruşturması açılmış mıdır? Açmayı düşünüyor musunuz? Yeldana Kaharman’ın ölümünden birkaç ay önce Yalıkavak Marinada olduğuna dair bazı fotoğraflar paylaştığı görülmüştür. Kaharman’ın ölümü hakkında da son günlerde ortaya atılan iddialar ve adli tıp raporundaki bazı unsurlar göz önünde bulundurularak Kaharman’ın ölümü hakkında kapatılan soruşturma yeniden açılacak mıdır? Yeldana Kaharman’ın ölümünden önce HTS kayıtları alınmış mıdır? Ölmeden önce Tolga Ağar ile konuşmuş mudur? Evinin bulunduğu yerdeki sinyal bilgilerinde Ağar’ın baz bilgileri var mıdır? Bugün mafya pisliği dediğiniz Sedat Peker, “oluk oluk kanlarınızı akıtacağız” diyerek, şehir şehir “AK Parti’ye oy toplamak” amacıyla miting yaparken, neden göz yumdunuz?

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