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Sağlık

CHP'li Bingöl'den 'meslek hastalığı' tepkisi: Binlerce sağlıkçı kanunda belirlenen imkânlardan yaralanamayacak

18 Aralık 2020 16:30

CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin Bingöl, Covid-19’un meslek hastalığı olarak işaret edildiği Sağlık Bakanlığı genelgesine ilişkin “Memurlar dışındaki çalışanların ‘malul’ sayılması için en az 10 yıllık sigorta ve 1800 gün prim şartı var. Bu şartları sağlayamayan binlerce sağlıkçı kanunda belirtilen imkanlardan yararlanamayacak” dedi.

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