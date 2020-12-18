Sağlık çalışanları vazife malulü hükümlerinden faydalanabilecek

Sağlık çalışanlarının haftalardır sürdürdüğü, “COVID-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilsin” mücadelesinin sonunda önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile bir genelge gönderildi. Sağlık çalışanları artık vazife malulü hükümlerinden faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 10 Aralık 2020'de TBMM'de yaptığı konuşmada “Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var…” yönündeki ifadeleri üzerine yoğun tepkiler yükselmişti. 14 Aralık'taki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile bir genelge gönderildi. Sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğü’yle ilgili mevzuattan yararlanabileceği belirtilen genelgede ilgililerin başvuruda bulunmaları istendi.

SGK sağlık kurulunca “malul” olduğuna karar verilenler

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.”

İşlemler ivedi şekilde yürütülecek

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı genelgede, “Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için Merkez ve Taşra ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim” denildi.