CHP'li belediyelerden yeni evlenenlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı

CHP'li belediyeler yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanı ile beraber kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladı. İlk olarak Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamaya İzmir'den ve İstanbul'dan belediyeler de katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen hafta sonu kıydığı nikahta çiftlere evlilik cüzdanının yanında şiddetsiz bir toplum hedefiyle İstanbul Sözleşmesi kartı verdi.

Akpolat, bundan sonra kıyılan tüm nikahlarda çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartının verileceğini ifade ederek, "İstanbul Sözleşmesi aileye karşı tehdit değil, aksine hepimiz için çok önemli bir kazanımdır’’ dedi.

Kadıköy Belediyesi de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla uygulamayı duyurdu. Paylaşımda, ''Bugün itibariyle yeni evlenen çiftlerimize aile cüzdanlarının yanında #İstanbulSözleşmesi kitapçığı da veriyoruz. Bir ömür boyu mutluluklarında bu önemli sözleşmeye sahip çıkmalarını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

''İstanbul Sözleşmesi'nin her hanede olması son derece önemli''

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımızı her türlü şiddetten korumak için caydırıcı bir nitelik taşıyor. Her hanede olması, herkesin bu sözleşmenin içeriğini bilmesi son derece önemli. O nedenle yeni evlenen çiftlerimize sözleşme metnini içeren bir kitapçık dağıtmaya başladık” diyerek haberi duyurdu.

İzmir Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı vermeye başladıklarını şu ifadelerle duyurdu:

"İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Beydağ’da yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanları ile birlikte İstanbul Sözleşmesi kitapçığını veriyoruz"

TIKLAYIN: Odunpazarı Belediyesi'nden evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı