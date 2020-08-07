Odunpazarı Belediyesi'nden evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanı ile beraber İstanbul Sözleşmesi kitapçığı da vermeye başladı.

Belediyenin sosyal medyada paylaşımında "Eskişehir Odunpazarı’nda yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanları ile birlikte "#İstanbulSözleşmesi kitapçığını veriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. #İstanbulSözleşmesiYaşatır" ifadelerine yer verildi. ​

"Sorgulanması gereken hâlâ uygulanmıyor olmasıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmanın bile son derece üzücü olduğunu belirterek, "Burada sorgulanması gereken, sözleşmeye taraf olup olmamak değil, sözleşmenin hâlâ uygulanmıyor olmasıdır.



İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir, kadın-erkek eşitliğini tam anlamıyla sağlayacak politikaların geliştirilmesi konusunda yol gösterir. Aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımı bu hayati sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diye konuştu.

Şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, bazı kesimler tarafından hedef alınan ve üzerinden yıpratma çalışmaları yapılan İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgulamak için böyle bir çalışmaya imza atan ilk kuruluş oldu.