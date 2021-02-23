CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in odasında dinleme cihazı bulundu iddiası

Denizli’nin Honaz ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makam odasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kepenk, "Ahlaksızsınız, zavallısınız. Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir, çünkü buna ihtiyacınız var." dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, sosyal medya hesabından dinleme cihazının fotoğrafını paylaşan Kepenk, “Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur. Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar” ifadelerini kullandı.