CHP'li belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, parti disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye’deki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Torun'un açıklaması şu şekilde; "Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partimizin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddialar Genel Merkezimize ulaşmıştır.

İddialar, Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili belediye başkanının, parti disiplini ve yerel yönetim ilkelerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışlarının olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli kararıyla, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in "kesin ihraç" istemiyle, "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Alper Öner'in AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun yeğeni Ömer Faruk Durmuşoğlu’nun nikâh şahidi olması, "AKP'ye transfer oldu" iddialarını da beraberinde getirmişti.