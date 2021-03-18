T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Bektaş: Ekonomi Reform Paketi gerçek usuldeki esnafı hayal kırıklığına uğrattı; iktidar samimiyse kira stopaj vergisini kaldırmalı

"Paketin 850 bin esnafa getirdiği destek 280 lira"

18 Mart 2021 07:42

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ‘Müjde’ olarak açıklanan pakette 850 bin esnaftan alınmaktan vazgeçilen vergi tutarının 280 bin lira olduğunu belirten Bektaş, desteklenmesi gereken grubun ise gerçek usulde vergilendirilen esnaf kesimi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, Bektaş, “Türkiye’de asıl ağırlıklı esnaf grubu 1 ila 10 kişi çalıştıran grup. Maalesef açıklanan pakette sayıları 2 milyonu aşan gerçek usuldeki bu esnaf grubuna vergi muafiyeti yok. KDV, geçici vergi, kira stopajı, gelir vergisi ödüyor ve borçları zirvede. Bu grup, iktidardan anlamlı doğrudan gelir desteği, kredi borçlarında faizsiz erteleme ve vergilemenin durdurulmasını bekliyordu ama paket ile hayal kırıklığına uğradı. İktidar eğer samimi ise esnafın kira stopaj vergisini tamamen kaldırmalı” değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı: Özünde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ekonomik büyüme bulunuyor

TIKLAYIN - Bakan Elvan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını anlattı: Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor

 

EKONOMİ REFORM OAKETİESNAFVERGİEROL BEKTAŞErol Bektaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24