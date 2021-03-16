Bakan Elvan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını anlattı: Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin detaylarını açıkladı. Reform paketindeki maddelerle ilgili kanun ve yönetmelik taslaklarının hazır olduğunu belirten Bakan Elvan, paket takvimini en geç salı günü paylaşacaklarını ifade etti. Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti konusuna da değinen Elvan, "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak" şeklinde konuştu.

Kamu ihalelerine ilişkin de konuşan Bakan Elvan, “Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak” dedi. Öte yandan Elvan yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ettiklerini söyledi.

"Tüm bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız görüşleri taslak bir reform paketi haline getirdik" diyen Bakan Elvan, "Sadece bakanlıktaki arkadaşlarımızla bir reform paketi hazırlama gibi bir durumumuz olmadı" ifadelerini kullandı. Paketle ilgili olarak Erdoğan'la da birkaç kez bir araya geldiklerini anlatan Bakan Elvan, pakette bulunan her maddenin altında onlarca sayfalık çalışma olduğunu aktardı.

Bu pakete neden ihtiyaç duyuldu?

"Böyle bir pakete neden ihtiyaç duyuldu" yönündeki sorular için, "Dünya büyük bir sağlık krizinden geçiyor. Bu kapsamda büyük bir dönüşüm söz konusu. Salgın sonrası döneme hazırlık önemli. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa tedarik zincirindeki kopukluğa izin vermemeliyiz diyor. Kendi hinterlandında üretim üsleri oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin avantajları var" yanıtını veren Elvan, "Bu reform paketiyle bu konudaki yol haritamızı ortaya koyalım dedik" şeklinde konuştu.

G-20 ve Avrupa büyükelçileri toplantısında reform paketini anlatacak

Önümüzdeki günlerde paketle ilgili olarak G-20 ve Avrupa büyükelçileriyle buluşacaklarını aktaran Bakan Elvan, "Yabancı yatırımcılarla da buluşup reform programını anlatacağız" bilgisini verdi. Elvan, "Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda nakit yatırım teşviki görüyoruz. Rekabetçi olmak için bu teşvikleri sunacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt: Yapıcı eleştiri gelirse dikkate alırız

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun reform paketine yönelik eleştirileri hakkında da konuşan Elvan, "Yapıcı eleştiri gelirse bunları dikkate alırız. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilere bakıldığında konuya böyle yaklaştığını söylemek mümkün değil. Reformlarda istihdam bölümümüz var. İş dünyasıyla buluştuğumuzda taleplerinden biri ara kademe eleman eksikliğinin çözülmesi oldu. Bizim meslek eğitim merkezlerimiz var. Buralarda 150 bin civarında öğrencimiz var. Reform programında bunların ücretlerini iyileştireceğiz ve kamu olarak karşılaştıracağız dedik" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Ekonomi Reform Paketi için ne demişti? Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğunu, açıklanan ekonomi paketinde "İşsizlik sorununu çözeceğiz" şeklinde bir ifadenin yer almadığını belirterek, “Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşlarımızın talepleriyle doluyor. Üniversiteyi bitirmiş elektrik elektronik mezunu bir vatandaş beni halde yakaladı. İşsiz olduğunu, halde çalıştığını söyledi. Hak ediyor mu bunu, hak etmiyor. Onun zor durumda olduğu bu tablo, onun kusuru değil. Bin bir fedakarlıkla ailesi onu okutmuş. Peki niye işsiz? Birileri 3-4-5 maaş alırken neden bir kişi işsiz?” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Elvan'dan Bitcoin açıklaması

"Dijital para bambaşka bir şey, kripto paralarla karıştırmamak gerekir" diyen Bakan Elvan, "Kripto paralarla ilgili bizim çok ciddi kaygılarımız var. Bütün dünya bu kaygıyı taşıyor. Onların da kaygıları oldukça yüksek. Bu konuda bir şu aşamada bir şey söylemek istemiyorum. Ama özellikle Bitcoin'e yönelik son aylarda Türkiye'de çok ciddi işlemlerin yapıldığına yönelik bir bakan yardımcısı görevlendirdim. Çalışmaları yürütüyor. Sonuçlanınca kamuoyuyla da paylaşacağız. Ama dijital para konusu farklı bir şey. Merkez Bankası bunun üzerinde çalışıyor. Bir yol haritası oluşturuldu" ifadelerini kullandı. İktisadi altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cari açıkla mücadele açıklaması

"Orta ve uzun vadede çözebileceğimiz yapısal sorunlarımız var. Cari açıkla mücadelede dört temel politika var" diyerek sözlerine devam eden Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Cari açıkla mücadeleyi biz dört temel politika ortaya koyuyoruz. Birincisi yapısal cari açığın azaltılması. Bana sorarsanız özellikle savunma sanayinde sağlamış olduğumuz gelişmeyle birlikte yapısal cari açığımızda da bir miktar aslında azalma söz konusu. Ama halen katetmemiz gereken mesafe var. İhracatın tabana yayılması, uluslararası standartlarda kıymetli madenler piyasası oluşturulması. Dördüncüsü ise sanayide yeşil dönüşüm. "

Bakan Elvan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil ihtisasa serbest bölgelerini faaliyete geçireceğiz. Yüksek teknolojinin ön planda olduğu bir yapı olacak. Eximbank ve kredi garanti fonunu yeniden yapılandıracağız. Altına yönelik bazı tedbirler aldık. Özellikle kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, madenciler tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf hale gelecek. Piyasada kayıt dışının azaltılması için de tedbirleri almaya başladık. Bir başka önemli husus bu yeşil dönüşüm hadisesi. Sanayide yeşil dönüşüm son derece önemli. Özellikle bundan sonraki süreçte bu kredi tahsislerinde projelerin desteklenmesinde sanayide yeşil dönüşüm hep ön planda olacak. Biz yeşil organize sanayi bölgeleri kurmak istiyoruz. Herhangi bir atığın ekonomiye kazandırılmasını arzu ediyoruz."

TÜİK açıklaması

"TÜİK gerçekten köklü ve uluslararası standartlarda çalışan Türkiye’deki en önemli kurumlarımızdan bir tanesi. TÜİK özellikle ifade etmek istiyorum tüm altyapısını eurostat’la iş birliği haline yapıyor. Ve TÜİK’in yaptığı bütün çalışmalar hem eurostat’a hem de uluslararası kuruluşlara açık konumda. Ama TÜİK üzerinden bir takım spekülasyon, spekülatif söylemler, TÜİK üzerinden siyaset yapmak gibi yaklaşımlar söz konusu. Bunları tasvip etmem mümkün değil. TÜİK evet bana bağlı bir kurumdu. İlişkili bir kuruma dönüştürdük. Kuruluşlara baktığımızda bir bağlı kuruluşlar var. İlgili ve ilişkili kuruluşlar var. İlişkili kuruluş dediğimizde en özerk yapıya sahip olan kurum anlamına geliyor. Dolayısıyla TÜİK’in kamuoyundaki birtakım değişik spekülatif konuşmaları da dikkate alarak, ki ben Kalkınma Bakanlığım döneminde de hiçbir şekilde TÜİK’e en ufak bir talimat, en ufak bir süresinden önce bilgi alma talebi gibi bir şeyim olmadı, olamaz. Ben enflasyonla ilgili verileri vatandaşlarla birlikte sabah saat 10’da öğreniyorum. İki üç tane TÜİK başkanıyla çalıştım. Hangisine gidip sorarsanız sorun TÜİK!e müdahale etmemiz söz konusu değildir. Zaten ben herhangi bir şekilde o kuruma talimat veren kişi değilim. Dolayısıyla neden ilişkili kuruluşa dönüştürmeyelim dedik ve ilişkili kuruma dönüştüreceğiz. En kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz.