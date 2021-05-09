CHP'li Bekaroğlu'ndan İkizdere tepkisi: Dere diye bir şey kalmadı, şelale de örtülüyor; durdurmazsanız biz durduracağız

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencederevadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen “Dere diye bir şey kalmadı, şelale de örtülüyor. Mehmet Cengiz mi, bu millet mi? Bakalım ne yapacaksınız? Tehdit mi kabul ediyorsunuz, ne kabul ediyorsunuz, benim dokunulmazlığımı mı kaldıracaksınız, ne yaparsanız yapın, bunu açık ve net söylüyorum, bugün-yarın zaman veriyoruz. Burada durdurmazsanız biz durduracağız” diye seslendi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat tarafından taş ocağı yapılmak istenmesini protesto eden köylülerin yanına giderek dayanışma gösterdi.

Bekaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Telefon ettik, görüştük. ‘Problemleri gördük, ağaçları kökünden söküp atmayacağız, şelaleyi ve suyu koruyacağız’ diye devletin valisi söz verdi. Şimdi gördük, her yeri dümdüz etmişler, bütün taşları dereye doldurmuşlar. Dere diye bir şey kalmadı, şelale de örtülüyor. Açık ve net. Bunu durdurun. Her kimseniz bir süreliğine seçildiniz, bu ülke bu dağlar size tapu edilmedi, babanızın değil. Bugün bunu durdurun. Bugün durdurmazsanız, yarın biz bunu durduracağız.

Bizim vergilerimizle şehit olsun diye gönderdiğimiz çocukları bizim üzerime salın, gönderin, bizi çiğneyecekler ondan sonra bu yolu açacaklar. Haydi bakalım. Mehmet Cengiz mi bu millet mi? Bakalım ne yapacaksınız? Tehdit mi kabul ediyorsunuz, ne kabul ediyorsunuz, benim dokunulmazlığımı mı kaldıracaksınız, ne yaparsanız yapın, bunu açık ve net söylüyorum, bugün-yarın zaman veriyoruz! Burada durdurmazsanız biz durduracağız.”